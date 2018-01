Handel er droppet: Shell har opgivet at sælge sine aktiviteter til Dansk Olieselskab

Fredericia: Måneders forberedelser på at sælge Shell Raffinaderiet og de øvrige aktiviteter ved Dansk Shell til det nyetablerede selskab Dansk Olieselskab er opgivet. Det blev de ansatte orienteret om på et medarbejdermøde tirsdag kl. 11.

- Raffinaderiet bliver i Shell. Vi er ikke til salg mere, siger tillidsrepræsentant for raffinaderiteknikerne Rene Maigaard til Fredericia Dagblad fra det orienteringsmøde, der netop nu afvikles med de ansatte.

Der er endnu ikke kommet en officiel meddelelse fra Shell.

Så sent som før jul kunne Fredericia Dagblad skrive, at overtagelsen igen var blevet udsat, men at det ville ske i løbet af første kvartal.

- Shell og Dansk Olieselskab arbejder fortsat med at afslutte salget af A/S Dansk Shell i henhold til aftalen, der blev underskrevet i september 2016. Vi arbejder sammen for at opfylde betingelserne for afslutning af salget. Shell og Dansk Olieselskab ser nu på en potentiel gennemførelses-dato i 1. kvartal 2018, oplyste pressechef ved Shell Raffinaderiet Torben Sørensen i den forbindelse.

Shell solgte aktiviteterne til Dansk Olieselskab med erhvervsmanden Tommy Frank fra Randers i spidsen i 2016 til 500 mio. kroner. Pengene til overtagelsen skulle Shell ifølge avisens oplysninger have haft sikkerhed for, mens der har været stillet spørgsmålstegn til økonomien i driften. Det skulle ifølge avisens kilder have været det amerikanske finansieringsselskab Goldman Sachs, der skulle stå bag investeringen.

Gang på gang er overtagelsen blevet udsat udfra flere forklaringer. Først skulle overtagelsen været sket inden sommer 2017, men det blev udsat angiveligt på baggrund af et stort vedligeholdelsesarbejde på raffinaderiet. Det udskød overtagelsen til 1. december, hvilket heller ikke blev realiseret.