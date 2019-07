Hæsblæsende uge for 6. Juli Garden - klarede sig flot til DM

Fredericia: Det kræver råstyrke at komme igennem en uge med danmarksmesterskaber for bygarder, 6. Julidage og en bootcamp.

Men det gjorde 6. Juli Garden med bravour, og derfor blev 40 års jubilaren også modtaget i Garderhuset på Prangervej med flag og masser af gode hilsner.

Gardens tambourkorps fik en 2. plads ved DM og var blot 0,16 points fra førstepladsen på en pointsskala op til 100. De spillede helt op til vinderne, der er ældre og væsentligt mere erfarne.

Harmoniorkesteret sluttede på en 4. plads. Også her i et tæt opløb med kun to 2 points forskel mellem 3. og 4. plads og hele 12 points ned til 5. pladsen. Selv om de konkurrerede med langt større orkestre, formåede garderne fra Fredericia at blande sig i toppen.

Også i tattoo, bymarch og den individuelle bedømmelse af tambourmajor blev der leveret flotte præstationer. I alt deltog 30 garder fra hele landet i DM.