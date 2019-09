Hærværk og affald: Forladt tankanlæg trækker gæster - også ubudne

Lyngsodde: En hvid barnestol, en lys pressening og kulsorte olierester er blandt det affald, som Jan Skov tirsdag opdagede på sin gåtur ved Ny Nitrogens tankanlæg på Nyhavevej. Affaldet lå spredt i to store dynger - noget i sække andet bare læsset af i græsset.

- Det kunne ligne affald fra et autoværksted, for der er blandt andet en stor spand med olie, og olien er flydt ud over græsset. Det er noget værre svineri, mener Jan Skov, som flere gange om ugen benytter området til at lufte sin hund.

Han har inden for de seneste måneder flere gange oplevet affald smidt i området.

- Jeg har haft kontakt til kommunen, men det lød ikke, som om de mente, at det var deres sag, men der skal ikke meget blæst til, før affaldet vil flyve rundt over det hele, siger Jan Skov.

Direktør for Ny Nitrogen Mogens Nielsen er klar over, at der ind imellem er folk, der benytter området omkring tankene uhensigtsmæssigt.

- Vores naboer er flinke til at give os besked, hvis de ser noget, og vi sørger for at få ryddet op og fjernet affald, hvis det er problemet. Men jeg kan godt blive vred over, at nogle bare tømmer deres affald af. Det burde være lige så nemt at køre ud til en af vores genbrugsstationer, siger Mogens Nielsen.