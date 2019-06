Guldbryllupskvarter skal udvikles - formand forudser både opbakning og skepsis

Det er over 50 år siden, de første hækplanter blev sat på vængerne i Stjernevejskvarteret. Nu overvejer politikerne, at kvarteret skal gentænkes med plads til tæt-lav bebyggelse til erstatning for villaer. Grundejerforeningen Jupiters formand kan se både fordele og udfordringer, og bestyrelsen vil blande sig.

- Min personlige mening er, at det kan give god mening, men vi har aftalt et møde med forvaltningen efter pinse, så vi får en nærmere beskrivelse af, hvad det er, man forestiller sig, og så laver vi vores høringssvar, siger Niels Poulsen.

Formand for Grundejerforeningen Jupiter, Niels Poulsen, har sammen med sin bestyrelse kastet et foreløbigt blik på planerne.

Husejerne har i deres e-boks modtaget brev om politikernes idé om forslag og ideer til et kommuneplantillæg for området. Det skal gøre det muligt at åbne op for at forvandle parcelhusgrunde til tæt-lav bebyggelse. Det skal indgå i en kommende ny lokalplan for en del af kvarteret.

Fredericia: Brede stamveje og knap så brede vænger med astronomiske navne forgrener sig i et retlinet mønster fra Venusvej og i retning mod grønne områder op imod Sønderparken. Høje ligusterhække omkranser de symetrisk placerede parcelhusgrunde i Stjernevejskvarteret. Den første etape af den store udstykning blev sat i gang i 1967, og politikerne har fundet tiden moden til at foreslå en revitalisering af kvarteret.

Udstykningen med parcelhuse langs Venusvej blev påbegyndt i 1967. Den første udstykning bestod af: Castorvænget, Polluxvænget, Regulusvænget, Saturnvænget, Vegavænget og Capellavænget. Udstykning 2 blev påbegyndt i 1969. Den omfattede: Siriusvænget, Uranusvænget, Marsvænget, Lunavænget, Plutovænget og Merkurvænget. Sidste udstykning blev påbegyndt i 1976. Det omfattede: Ceresvænget, Pallasvænget, Titanvænget, Spicavænget, Miravænget og Atlasvænget. Grundejerforeningen Jupiter, som omfatter alle 273 husstande i bebyggelsen, blev etableret og godkendt af Fredericia Kommune i 1969. Samtidig ansøgte foreningen om tilladelse til at opstille en antennemast, der skulle anvendes til et fællesantenne-anlæg for grundejerforeningens medlemmer.

Guldbryllup med kvarteret

Grundejerforeningen blev etableret for præcis 50 år siden, to år efter de første nybyggere tog spadestik til deres parcelhuse. En del af nybyggerne har i dag fejret guldbryllup med hinanden og Stjernevejskvarteret.

- Det betyder, at der er en del ældre i kvarteret, og jeg kunne godt se en idé i, at man giver mulighed for at lave en bebyggelse med tæt-lave rækkehuse. Det ville gøre det muligt, at man kunne blive i kvarteret, hvis man bliver alene eller synes, at huset er for stort, siger Niels Poulsen.

Den mulighed eksisterer ikke i dag. Har man behov for en mindre bolig i lokalområdet, er alternativet stort set kun i form af lejligheder.

- Jeg vil tro, at nogle vil synes, at det er en god idé med et andet boligtilbud, mens andre vil være skeptiske, siger Niels Poulsen.

Grundejerforeningen råder over tre fælles legepladser, og man har besluttet at nedlægge de to.

- De arealer kunne måske bringes i spil til netop tæt-lav, siger Niels Poulsen.