Gravearbejde kommer også bag på Meny: Det har været nødvendigt at fyre ansatte

I februar 2019 slog Meny dørene op til en ny stor købmandsbutik på hjørnet af Indre Ringvej-Vesterbrogade. Hvis Dagrofa-kæden havde kendt til planerne for det omfattende gravearbejde, kunne man have overvejet at udsætte byggeri og åbning til sommeren 2020. Nu mister man omsætning og har måttet sige farvel til medarbejdere. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen