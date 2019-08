Fremtidsudsigt: Lyssignal kan løse trafik i Oldenborggade

Når der bygges i Oldenborggade, så skal bygherren vide præcist, hvordan fortove, cykelstier og veje kommer til at blive anlagt i fremtiden. Derfor er vejplanlæggerne i kommunen allerede nu i gang med at slå streger, der skal gælde flere år frem. Arkivfoto: Klaus Madsen

Cykelstier, fortove og grønne cykelparkeringer bliver en del af fremtidens gadeprofil i Oldenborggade. Et lyskryds ved Købmagergade skal få trafikken til at glide. Planerne gøres klar til at blive til virkelighed om nogle år.

Fredericia: Der vil komme pres på Oldenborggade i de kommende år, hvis forventningerne til nye beboere og virksomheder i Kanalbyen indfries. - Det er vigtigt, at vi er på forkant med, at der bygges nyt. Vi skal kunne fortælle bygherrer præcis, hvordan der anlægges fortove og cykelstier, siger vejingeniør Morten Svanborg. Politikerne i by- og planudvalget har netop fået en orientering om, hvilke tanker vejafdelingen gør sig. - Oldenborggade er allerede en hovedfærdselsåre ind i byen, og det er vigtigt, at vi får den anlagt rigtigt. Der er allerede nu pres på trafikken ind i byen, og der er planlagt et lyssignal i Købmagergade, som kan være med til at regulere trafikken, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S). I de seneste måneder har trafikken ad Oldenborggade været under ekstra pres, fordi Strandvejen har været lukket. - Det stopper snart, men i de situationer vil vi kunne få trafikken til at glide lettere, hvis der er et lyssignal, som styrer trafikken ved Købmagergade, vurderer Steen Ørts.

Højde på fortove Der er sikret jord i Kanalbyen til at kunne etablere et lysanlæg i krydset ved Købmagergade. - Det kan relativt hurtigt realiseres, men det kommer næppe til at ske før om fem år, men det afhænger selvfølgelig af, hvordan Kanalbyen udvikler sig, siger Morten Svanborg. Det er Oldenborggade fra Gothersgade til Kongensgade, der er fokus på i første omgang. - Gør man sig tanker om, hvad der skal ske med Oldenborggade fra Norgesgade til Gothersgade? - Det har vi slet ikke drøftet i denne omgang, siger Steen Wrist Ørts. Morten Svanborg betoner da også, at det er planlægningen af nye byggerier langs Oldenborggade fra Gl. Havn mod øst, som skal harmonere med planerne for gaden. - Det vigtigste for bygherrerne er, at de ved, hvilke højdekote gaden kommer til at ligge i, så de har det at gå ud fra, når de skal bygge, siger han.

Flettet sammen Oldenborggade kommer til at få en bredde på ni meter fra Gl. Havn til Kongensgade, og der vil dermed være plads til både to meter fortov, to meter cykelsti og to vejbaner. - Det er noget mere plads, end der er i dag, pointerer Morten Svanborg. Vejafdelingen har nu fået politikernes opbakning til at arbejde videre med vejplanerne. Det skal blandt andet vise, hvor mange penge der skal bruges på at bygge infrastruktur i den sydlige bydel. Fredericia Kommune står for den infrastruktur, som skal binde den gamle og nye bydel sammen, mens de indre gader i Kanalbyen bliver udformet som private fællesveje, som grundejerforeningerne kommer til at stå for.