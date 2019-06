Fredericia ser mest rødt men Venstre gik mest frem

- Det ser ud til, at vi får en statsminister, men jeg er mere interesseret i om vi sikrer os et mandat, siger Karsten Cordtz med henvisning til Fredericia-kredsens kandidat Jens Jonatan Steen.

Der var noget at fejre for Venstre. Over 1000 ekstra blå stemmer fik partiet i Fredericia. Foto: Nana Hanghøj

Afgørende ekstra mandat

Hovedpersonen er også glad på partiets vegne, men ved 23-tiden var det stadig usikkert, hvor det ekstra mandat, som partiet vandt skulle ende.

- Vi ved ikke om det bliver i vores kreds, og det er afgørende for om jeg har en chance, siger Jens Jonatan Steen.

Han tør derfor ikke udtale sig om egne chancer endnu, men det viste sig, at det sjette kredsmandat ramte i Sydjylland. Det kan åbne muligheden for Jens Jonatan Steen, men det afgøres først onsdag, når de personlige stemmer er talt.

- Jeg synes i den grad, at vi kan være vores indsats bekendt, og så må det vise sig, om det er nok. Jeg mener, at vi kan se hinanden i øjnene og være stolte, siger Karsten Cordtz.

Både han og Jens Jonatan Steen spår, at Mette Frederiksen nu kommer på en svær opgave for at få enderne til at nå sammen for sit regeringsprojekt.

- Det kan blive et langt forløb, men det bliver ikke noget med at kravle ind i et tårn. Det kommer ikke til at ske mere, siger Jens Jonatan Steen med henvisning til den meget lange proces forud for dannelsen af S-R-SF regering.