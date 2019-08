Fredericia: Hvis politikerne ville det, så kunne de nøjes med at kigge over Lillebælt, for at se, hvordan det efter Dansk Handicapforbunds mening burde være.

- Vi har været med til at projektere det nye rådhus, før de første streger blev sat. Derfor er der elevatorer, som kan også kan betjenes med fødderne. Der er handicaptoiletter med lift. Alt det er tænkt ind, før man gik i gang, og sker det, så er ikke meget dyrere. Tvært imod er det billigere end, at man efterfølgende skal ind at lave tiltag, siger Gitte Reckendorff Nielsen.

Middelfart er på den måde mønsterkommune, og Gitte Reckendorff Nielsen er stolt af de lokale politikere.

- Det er i dag sådan, at de kontakter os, så snart de har ide til et projekt. Jeg har blandt andet været med i planlægningen af skovprojektet i Staurby Skov, hvor vi fik flyttet nogle stier, så de også er blevet tilgængelige for folk i kørestol eller gangbesværede, siger hun.