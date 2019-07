Fredericia-biograf igen offer for svindel: - Vi har ikke fødselsdag

Fredericia: Over 100 personer har på Facebook troet, at de er med i en konkurrence om biografbilleter i anledningen af Panoramas fødselsdag. Der er bare to problemer. Panorama har ikke fødselsdag, og Facebook-siden er falsk.

Under dække af at udlove 10 gavekort med gratis biografbilletter, popcorn og sodavand har et opslag på en Facebook-side de seneste dage fået over 100 kommentarer. Men Panorama Fredericia har ikke noget med opslaget eller siden at gøre, selvom de deler samme navn.

- Vi har ikke fødselsdag, skriver Panorama Fredericia - altså den rigtige - på sin Facebook-side.

- Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der er en Facebook-side, der udgiver sig for at være os, og udlover 10 gavekort i anledning af vores fødselsdag. Dette er svindel, og man skal ikke deltage i konkurrencen.