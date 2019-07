Fredericia Kommunes økonomi er under pres: Røde tal over hele linjen

- Det er for tidligt at sige, før vi har de endelige tal. Men vi er udfordret, og vi skal tænke os godt om, siger Jacob Bjerregaard.

- Vi er under pres, men vi kender først billedet helt præcist, når vi har fået tallene for 2. budgetopfølgning. Dem får vi til august, hvor jeg har indkaldt økonomiudvalget ekstraordinært. Vi skal dels se på de økonomiske situation her og nu, dels drøfte den kommende budgetlægning, som bliver anderledes end tidligere, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Regeringen har udmeldt en serviceramme på 2,271 milliard til Fredericia Kommune. Det er penge, der må bruges til at dække alle kommunens serviceydelser. Men pengene slår ikke til. Der var i alle udvalg konstateret et samlet overforbrug på 45 mio. kroner, da økonomiudvalget 17. juni drøftede den økonomiske situation. Senior- og handicapudvalget: 22,3 mio. kroner. Social- og beskæftigelsesudvalget: 7,4 mio. kroner. Børne- og skoleudvalget: 15,4 mio. kroner. Sundhedsudvalget: 2,5 mio. kroner. Kultur- og idrætsudvalet: 3,9 mio. kroner. Uddannelsesudvalget: 2,6 mio. kroner. Miljø- og teknikudvalget: 1,2 mio. kroner. Økonomiudvalget: 15,7 mio. kroner. Kun by- og planudvalget var i plus med 0,4 mio. kroner.

- Regeringen har bebudet, at man vil afsætte flere midler til velfærd. Tror du, at servicerammen bliver udvidet?

Borgerlige ønsker

Det er med de pressede forudsætninger, Jacob Bjerregaard skal forhandle et budget for 2020 hjem med partierne. Processen er som nævnt forsinket på grund af udsatte forhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, så borgmesteren forventer ikke, at de reelle forhandlinger kan gå i gang før midt i september.

- Det er sent, men til gengæld betyder det, at vi kan nå at have en række analyser, vi har bestilt, klar. Det er blandt andet inden for senior- og handicapområdet samt den store temperaturmåling af folkeskolen. Det kan give byrådet en større indsigt til, hvordan vi skal prioritere, siger Jacob Bjerregaard.

Han plejer at udarbejde et budgetforslag ud fra det basisbudget, embedsmændene kan melde ud i august.

- Men det tror jeg ganske enkelt ikke, jeg kan nå i år, så min forventning er, at vi sammen drøfter budgettet udfra vores basistal, siger Jacob Bjerregaard.

- De borgerlige partier har meldt en række ønsker ud allerede, som måske ikke hænger sammen med, at der er udsigt til at spare?

- Det må vi se på. Jeg synes, at det er fint med nogle ønsker, som vi kan tage med ind i prioriteringen, når vi forhandler. Jeg har et stærkt håb om, at vi som de seneste år kan ende med et budget, som vi alle står bag, siger Jacob Bjerregaard.

- Hvorfor er det så afgørende?

- Det giver bare en god sikkerhed for både virksomheder og borgere, at de ved, at vi er enige om, hvordan vi bruger pengene, siger Jacob Bjerregaard.

På grund af tidsforskydningen skal budgettet først være endeligt vedtaget til november.