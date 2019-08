Forslag til politikere: Sluk for to springvand og renover to andre

Konkret vil det betyde, at springvandene fremover kun bliver tændt i sommermånederne fra juni til august. I dag tændes springvandene allerede i april og kører indtil sidst i oktober. Det anbefales ligeledes, at springvandet på J.B. Nielsens Plads nedlægges og i stedet omdannes til opholdsmøbel med anvendelse fra foråret næste år. Springvandene i Vendersgade bliver til et siddemøbel eller forbliver som granitskulpturer uden rindende vand.

Afdelingen foreslår også, at springvandet på Rådhuspladsen renoveres i foråret næste år, så vandkvaliteten, pumper og lignende fremtidssikres, og står klar til sommeren 2020.

Også på Axeltorv foreslås det, at springvandet skal renoveres. I første omgang i kraft af en mindre reparation, så springvandet kan fungere i 2020, inden man i 2021 vil hovedrenovere det med tætning af teknikrum, udskiftning af pumper og lignende.

Formanden for udvalget, Christian Bro (S), fortæller, at han og Socialdemokratiets medlemmer agter at følge forvaltningens indstilling. Dog med den undtagelse, at de ikke ønsker springvandet på J.B. Nielsens Plads omdannet til opholdsmøbel.

- Hvis springvandet skal nedlægges, så skal det også væk. Så skal vi finde på noget andet nede på J.B. Nielsens Plads, siger Christian Bro.

Vælger et flertal af udvalget at nikke ja til handlingsplanen, vil det samlet set koste omkring 800.000 kroner. Det tal kan dog vise sig ikke at være retvisende. Det gælder eksempelvis, hvis det viser sig nødvendigt at skifte hele teknikrummet ved springvandet på Axeltorv.

Så længe det ikke er tilfældet, vurderer forvaltningen, at hovedrenoveringen og den fremtidige drift af anlæggene kan kan finansieres af nedlæggelsen af springvandene i Vendersgade og på J.B. Nielsens Plads.