Forhandlinger uden resultat: Nu vil kommunen ekspropriere landbrugsjord til boligområde i Fuglsang

Fredericia Kommune har indkaldt til åstedsforretning over landbrugsjord i Fuglsang, som skal omdannes til boligområde. Samtidig har miljøstyrelsen godkendt, at der kan laves anlæg 100 meter fra skovbrynet.

Fredericia: 9. september er der indkaldt til åstedsforretning over de landbrugsarealer, der skal gøre det muligt at etablere tæt-lavt byggeri i den nye udstykning Fuglsang Vest. Arealerne er i privat eje, men Fredericia Kommune har valgt at ekspropriere arealerne.

- Vi har haft forhandlinger med ejeren, men da det ikke har kunnet føre til noget, er beslutningen, at vi eksproprierer, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

Ved åstedsforretningen bliver den endelige pris for arealerne lagt fast. Fredericia Kommune har annonceret åstedsforretningen på kommunens hjemmeside.

Det fremgår af indkaldelsen, at målet er at erhverve en del af den ejendom, der ligger indenfor lokalplan 343s grænser, så planen kan realiseres.

Åstedsforretningen afvikles om formiddagen ved Stoustrup Skovvejs udmunding til Vejlevej.

Allerede da lokalplanen for området blev vedtaget i april stod det klart, at ejeren ikke ønskede at sælge, og politikerne gjorde klart, at ekspropriation kunne komme på tale.