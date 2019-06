Forældre skal tage stilling: Slut med korte dage i børnehaven

- Vi har undersøgt forholdene og kan se, at næsten ingen benytter de korte moduler på 20 og 25 timer. De kan fremover vælge et 30 timers modul, som ellers har været reserveret forældre på barsel, siger Pernelle Jensen.

- Nogle har efterspurgt et 40 timers modul, mens andre mener, at det kan hænge sammen, hvis vi forlænger det modul, der i dag er på 35 timer til 37 timer. Det har vi valgt at gøre og taget det med i den høring, vi har sat i gang om ændringerne af modulerne, siger Pernelle Jensen (V), medlem af børne- og skoleudvalget.

Fredericia: De fleste forældre med børn i daginstitution vælger i dag at få dem passet i en fuldtidsplads på 47,5 timer, men en undersøgelse har vist, at mange gerne vil korte dagen af for børnene, hvis kommunen kan tilbyde et modul, der kan passe.

Forældre skal som udgangspunkt ikke betale for mere pasning, end de har behov for, men vi skal også kunne sikre kvaliteten i ydertimerne.

Nej til 40 timer

Derfor er udvalget blevet enige med hinanden om, at forældre frem over kan vælge mellem 30, 37 eller 47,5 timers pasning. Dermed tilfredsstiller man ikke de forældre, som under en forhøring havde givet udtryk for, at de gerne så mulighed for 40 timers pasning.

- Vi ved godt, at der er forældre, som har det ønske, men der er en del, som har ment, at de kunne klare sig med 37 timer. Det har vi valgt at efterkomme, mens vi har sagt nej til 40 timer, fordi vi kan være usikre på, at vi så kan fastholde kvaliteten i ydertimerne, siger Pernelle Jensen.

Venstre mener som udgangspunkt, at forældre ikke skal betale for mere pasning, end de har behov for.

- Det mener jeg, at vi rammer med de moduler, vi nu byder ud. Hvis man ønsker den fulde fleksibilitet, skal man vælge det fulde modul, siger Pernelle Jensen.