For sølle eller godt nok?: Udvalgsformand svarer på kritik

Der er smukke alleer af træer i flere gader, og mest udtalt i Kongensgade. Det får kommunen ros for fra debattør Ole Klottrup, som dog påpeger, at der er træer, som er gået ud for flere år siden uden at blive erstattet. Et nyt træ koster ifølge udvalgsformand Christian Bro 40.000 kroner, før det står plantet. Foto: Peter Leth-Larsen