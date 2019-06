For 10 år siden blev Othello bygget: Men der er stadig pres på plejehjemspladser

Ti år med Othello

2005:



Arbejdstilsynet giver Fredericia Kommune påbud om, at der skal gøres noget ved arbejdsforholdene på plejehjemmet Skovhave i Erritsø og Sct. Joseph i midtbyen. Rammerne i de enkelte boliger er for små til at opfylde arbejdsmiljøkravene. Politikerne var i første omgang indstillet på at ombygge de i alt 162 forældede plejeboliger.



2006:



Januar: Et konsulentfirma peger på forskellige scenarier for at løse situationen på plejeområdet. Ombygning af de eksisterende ældreboliger, salg af Skovhave og Sct. Joseph og byggeri af et nyt stort moderne plejecenter. Uanset løsning vil der skulle findes omkring 200 millioner kroner.



April: Et enigt socialudvalg vedtager at lukke plejecentrene Sct. Joseph i Fredericia og Skovhave i Erritsø, og at der i stedet bygges et nyt plejecenter med ca. 110 boliger i Fredericia. Samtidig vedtog byrådet, at plejecentret skulle placeres ved Herfordparken.



Maj: Embedsmænd, bruger- og pårørende råd, medarbejdere og politikere tager på rundtur til en stribe plejecentre i hele landet fra Vejle, Kolding over en række centre på Sjælland.



2007:



Maj: De første tegninger af Fredericia Kommunes nye plejehjem på Herford-grunden bliver vist i Dagbladet. Cylinderen er arbejdstitlen på det cylinderformede byggeri, og der bliver udskrevet en konkurrence, da politikerne og de ansatte i forvaltningen ikke er begejstrede for arbejdstitlen.



December: Første spadestik til plejecentret, som trods navnekonkurrencen fik navnet Othello. Navnet udløser en rasende debat. Navnekonkurrencen havde budt på over 80 forslag, hvor af syv pegede på navnet Colloseum. De blev i første omgang udpeget som vindere, men politikerne skred ind og valgte istedet navnet Othello.



Byggeriet går i gang. Første fase er at pilotere på mosebunden, hvor plejecentret skal opføres. Over 100 pæle skal slås dybt ned for at sikre, at det store byggeri står solidt.



2008:



Januar: Byrådet sætter punktum for en måned lang og hidsig debat om navnet. Politikerne erkender, at sagen blev håndteret uheldigt, men fastholdt navnet. Det får dog ikke debatten til helt at forstumme, og længe brugte mange kælenavnet "Lagkagen" for plejecentret.



Februar: Grethe Jørgensen, leder af plejecentret Skovhave, blev udpeget til at stå i spidsen for det nye store plejecenter.



Marts: Navnedebatten får nyt liv. 200 medlemmer af Ældre Sagen opfordrer politikerne til at genoverveje navnet Othello, men forgæves.



Juli: Byrådet beslutter alligevel at beholde det gamle Sct. Joseph - ikke som plejeboliger, men som base for psykiatri og fritidsklub.



2009:



Februar: Othello er så vidt, at de første beboere kan vises rundt.



Juni: Hovedentreprenøren Hoffmann afleverer nøglerne til Othello til Fredericia Kommune. I dagene efter bliver dørene slået op, så alle kan få lejlighed til at kigge ind i det nye plejecenter. Folk strømmer til.



September: Alle beboere er på plads, og i flot sensommervejr blev der klippet meterlange snore som festlig indvielse af Ohtello.



2019:



Juni: 10 års fødselsdag for plejecentret med gallamiddag og dans. Centerleder Grethe Jørgensen er tilfreds med det byggeri, som rejste sig 10 år tidligere, selv om det blev opført lige før, mange velfærdsinstallationer var opfundet - udstyr, som man naturligt ville etablere i et nye plejeboliger, men som man nu må indbygge i de eksisterende rammer, hvor det giver mening.