Find dig selv: 150 billeder fra Jelling Musikfestival

Foto: Michael Svenningsen

- Stjerner på himlen, synger Niels Brandt i front for The Minds Of 99. Det var nu mere regndråberne som fyldte på himlen torsdag aften, foran den store scene på Jelling Musikfestival. Mange mennesker havde dog trodset regnvejret og fundet vej til den store scene, hvor The Minds Of 99, ikke lod sig mærke af det våde vejr, men spillede som stjerner på himlen over Jelling og leverede en super energisk koncert med en sprudlende Niels Brandt i front. Foto Michael Svenningsen