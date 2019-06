Fem grunde: Derfor er nedgravede beholdere en god idé

1. Fylder mindre Nedgravede beholdere syner mindre og fylder mindre over jorden end de gængse affaldsbeholdere, samtidig med at der er mulighed for et stort beholdervolumen.

2. Lettere at bruge Det vil oftest være lettere for borgere at benytte indkastet til en nedgravet beholder end at skulle løfte låget til en container.

3. Højere æstetik De åbner mulighed for at skabe en affaldsløsning, der æstetisk passer ind i omgivelserne med hensyn til design og udformning.

4. Bedre arbejdsmiljø De skaber grundlag for et forbedret arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærer, viceværter og renovationsfolk, da ingen kommer i kontakt med affaldet eller skal transportere containere eller sække ud til tømning og til og fra renovationsbilen.

5. Ingen lugt Jorden omkring den nedgravede beholder har stort set den samme temperatur hele året rundt, hvorved affaldet i beholderen nedkøles, og lugtgener fra affaldet derved mindskes.