Fakkeltog og æresgæst lukkede første festdag: Foreslår model af dampskib og kanonbåd i Madsbyparlen

Æresgæst Kurt Sørensen foreslog i sin tale efter fakkeltoget, at modellerne opstilles i et hjørne af legepladsen i Madsbyparken, hvor børn således kan lære om marinens indsats og datiden teknologi.

Fredericia: En 40 minutter lang spadseretur gennem byen med brændende fakler og en tale ved æresgæst Kurt Sørensen. Så var det slut for den første af to begivenhedsrige 6. Juli-dage. Hundredevis af mennesker fulgtes i samlet trop rundt i byen i fakkeltog fra Landsoldatpladsen, inden de med militær præcision ankom til Bülows Plads klokken 22.45. Her bød formand for 6. Juli Komiteen, Erik Schwensen, fra balkonen på Meldahls Rådhus velkommen, inden ordet blev givet videre til årets æresgæst, Kurt Sørensen, der gennem 30 år gjorde tjeneste i U.S. Navy og endte som kommandør. Han konstaterede først, at meget er forandret i hjembyen, siden han forlod den. - Jeg begyndte på Slesvigsgade Skole henne om Hjørnet. Den er revet ned, og kun gymnastiksalen står. Købmagergades Skole er blevet til lejligheder. Gasværket Loehrs kulkran, dampmøllen, trælasthandlen, svovlsyrefærgen og Romersk Badeanstalt, hvor jeg er født, eksisterer ikke mere. Thomsens cykelkælder, hvor tyskerne havde maskingeværrede i 43, er der heller ikke, lød det fra balkonen, lød det fra Kurt Sørensen. Han nævnte også de mange teknologiske og videnskabelige fremskridt, der er sket, siden han rejste ud. Indenfor hans eget - det medicinske - har man opnået en større forståelse for blandt andet hiv, antivirus og vacciner.

Årets æresgæst Kurt Sørensen, der i dag er bosiddende i Californien, blev født i Fredericia 1935 og opvoksede i Prinsessegade 99.



Han gik på Slesviggades Skole, deltog for 70 år siden i 100-året for Udfaldet 6. juli 1849 og blev siden student fra Fredericia Gymnasium i 1953. Så rejste han væk. Først et par år i Europa, hvorefter han emigrerede USA.



I 30 år gjorde Kurt Sørensen tjeneste i U.S. Navy og endte som kommandør. Han forskede på Naval Medical Research Units centre i Egypten, Etiopien, Indonesien på Taiwan, Filippinerne samt hjemme i staterne. Blandt andet i malaria, denguefeber, tyfus og dykkersyge.

Fakkeltog fra Landsoldatpladsen og tale ved æresgæst Kurt Sørensen ved Bülows Plads. Foto: Thomas Nedergaard Rasmussen

Børn kan lære om marinen En af de nyeste opfindelser omkring 1849 var dampkraften, der havde afgørende indflydelse på Udfaldet fra Fredericia 6. juli for 170 år siden. - Uden marinen og dampskibene ville udfaldet ikke have været muligt. Overraskelsesmomentet havde været tabt Med andre ord: Marinen og dampkraften reddede dagen. Derfor foreslog Kurt Sørensen i sin tale, at man i et hjørne af legepladsen ved Madsbyparken afsætter plads til modeller af et dampskib og en kanonbåd. - På den måde kan generationer af børn lære om marinens indsats og datidens teknologi, afsluttede Kurt Sørensen.

Årets æresgæst, Kurt Sørensen, er tidligere aktiv ved U.S Navy, hvor han blev kommandør. Fra balkonen foreslog han, at der opstilles modeller af et dampskib og en kanonbåd i Madsbyparken, så børn kan lære om marinens indsats og 1800-tallets teknologi. Foto: Thomas Nedergaard Rasmussen

