FUSK klar til fredagsjam i Tøjhuset

Fredericia: Der er fredagsjam 19. juli med jazzkvartetten FUSK i caféen i Tøjhuset.

FUSK er en international kvartet ledet af den danske trommeslager og komponist Kasper Tom. Gruppen har tre anmelderroste albums bag sig på tyske og polske pladeselskaber og har turneret i det meste af Europa siden 2008.

Bandet tæller to danskere; bassist Richard Andersson og den Svendborg-baserede trommeslager Kasper Tom. Gruppen tæller desuden den tyske basklarinetist Rudi Mahall og den polske trompetist Tomasz Dabrowski.

Bandets seneste LP "The Jig Is Up" er med på "top 10 best of 2018"-lister hos både den belgiske Radio (BRF), Polish Jazzblogspot og amerikanske Cadence Magazine.

FUSK åbner fredagsjam med en times koncert og herefter er scenen åben for alle med noget på hjerte. På scenen forefindes flygel, trommesæt, guitar- og basforstærker samt mikrofoner.

FUSK starter kl. 15. Der er fri entré.