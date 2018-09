Ewii: Milliardinvestering skal gøre gavn

Der ligger for en milliard kroner optiske fiberkabler fordelt i jorden i landområder og byer fra Middelfart til Vejen, og nu vil Ewii A/S have forbrugerne til at koble sig på. Det er en del af selskabets fremtidige strategi, som både forskere og antropologer har sat fingeraftryk på.

Trekantområdet: 30.000 husstande kan med et enkelt klik trykke sig ind på lynhurtigt fibernet, hvis de vil, og det bliver et af energikoncernen Ewiis fokusområder at få flere til at gøre det. Over en milliard kroner er brugt på at lægge optiske kabler og rejse pop-up stationer, og det når ud til 100.000 husstande.

- Vi har seriøst overvejet, om vi skulle give op og sætte det til salg, for vi var oprigtigt i tvivl om, hvorvidt fibernettet overhovedet er fremtiden, siger adm. direktør for Ewii A/S Lars Bonderup Bjørn.

Men kloge forskerhjerner fra DTU, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet har overbevist Ewii om at holde fast.

- Fibernettet er blandt andet forudsætning for, at det kommende 5G-net kan fungere. Alternativet er, at der skal opstilles sendemaster for hver 300 meter herfra til Vejle, Fredericia og Middelfart, siger Lars Bonderup Bjørn.

Desuden har fibernettet en høj sikkerhed og kan rumme den datakraft, som skal til for at navigere førerløse biler og fremtidens digitale konsultationer.

- Så vi er blevet overbevist om, at fibernettet skal vi ikke bare beholde, vi skal slås for at få flere med, siger direktøren.