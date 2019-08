Erritsø-pizzeria har igen glad smiley: Toilet er fjernet og afløb blokkeret

Top Pizza i Erritsø har igen fået en glad smiley efter en sag, hvor pizzeriaet undrer sig over, at Fødevarestyrelsen ikke har påpeget problematiske forhold under tidligere lejere.

Erritsø: Efter halvanden måned med en sur smiley øverst på den gule kontrolrapport kan Top Pizza på Gl. Landevej i Erritsø igen prale med en glad en af slagsen.

Efter et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen 5. juli måtte pizzeriaet ellers indkassere en bøde på 5000 kroner samt altså en sur smiley. Det skyldtes, at der var direkte adgang fra et toilet til et område, hvor der blandt andet blev opbevaret fødevarer i fryser, læskedrikke og sække med mel. Dette var forinden blevet indskærpet ved et kontrolbesøg i maj.

Efter kontrolbesøget i juli var ejeren i Top Pizza, Mostafa Abdolhosseini, overrasket over den sure smiley. Han undrede sig over, hvorfor det først var nu, forholdene var et problem, når der med flere forskellige ejere er solgt pizza fra adressen de sidste mange år.

Siden kontrolbesøget i sidste måned er toilettet blevet fjernet, og der er blevet sat en prop i afløbet. Dermed er de forhold, som Fødevarestyrelsen har påpeget, bragt i orden, og da rengøringen samtidig var ok, da Fødevarestyrelsen var på kontrolbesøg mandag, har Top Pizza igen fået en glad smiley.

Iransk-fødte Mostafa Abdolhosseini har ejet og drevet Top Pizza siden oktober sidste år.