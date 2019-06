Enlig mor på 37 fik huen på: Troede aldrig, hun skulle være student

Veninder, familie og lærere har støttet Rikke Linnet undervejs til eksamen. Her får veninden Line Evers Harboe et billede med den nybagte hf-student. Foto: Klaus Madsen

En usædvanlig student fik hf-huen på tirsdag formiddag. Rikke Linnet er 37 år, enlig mor og har diagnosen ADD. Hun har altid fået dårlige karakterer, men det ændrede sig på HF og VUC Fredericia, hvor hun har fået den ene flotte karakter efter den anden i hf-enkeltfag.

Erritsø: En hård kamp sluttede med et flot resultat, da 37-årige Rikke Linnet tirsdag blev hf-student. Hun er 37 år, enlig mor og har diagnosen ADD. Trods de svære vilkår har hun fået masser af flotte karakterer til eksamenerne i hf-enkeltfag på HF og VUC Fredericia. - Det har været to fantastiske år, men det har også været megahårdt, sagde Rikke Linnet til Fredericia Dagblad, da den afsluttende eksamen var i hus.

Puslespillet faldt virkeligt på plads for mig, da jeg fik den diagnose. Jeg har altid haft svært ved omstillinger, men jeg har lært mig selv, at omstillinger ikke er nogen dårlig ting. Mit motto for livet er, at hvis man er utilfreds med noget, må man ændre det. Rikke Linnet

37-årige Rikke Linnet har altid set sig selv som dårlig i skolen, men tirsdag fik hun hf-studenterhuen på efter en flot eksamen. Foto: Klaus Madsen

Mistede sin mor og stedfar Hun har de seneste år haft modgang, der kunne få mange til at droppe tanken om at få en eksamen. Hun bor alene med otteårige Marcus, som har ADHD. For tre år siden fik hun selv diagnosen ADD. Og hun var i en længere periode sygemeldt efter en hård periode i 2015, hvor hun på med otte måneders mellemrum mistede både sin mor og sin stedfar til kræft. - Og indimellem de to dødsfald blev jeg skilt efter syv års ægteskab, fortæller Rikke Linnet.

Rikke Linnet fik et glas champagne på IBC med sin far Henning, som var mødt frem for at gratulere. Foto: Klaus Madsen

Fik både 12 og 10 Hun har tidligere arbejdet som intern sælger på Carlsberg og for vikarbureaet Vkaren i Fredericia. Men da hendes mor blev terminal kræftpatient i 2014, udløste det en psykisk nedtur og en sygemelding for Rikke Linnet. Men den hårde periode blev også starte på noget godt. For tre år siden fik hun konstateret ADD. - For mig betyder det, at jeg bliver enormt nemt stresset, og jeg er enormt impulsiv. Jeg har svært ved at få læring til at hænge fast i mit hovedet og bliver nemt afbrudt, fortæller Rikke Linnet. Hun er begyndt at tage medicin, og hun er bedre til at lukke ting ude, når hun skal koncentrere sig. Da hun havde fået diagnosen ADD, foreslog en læge ved lokalpsykiatrien i Fredericia, at hun skulle tage en uddannelse. "Det kan jeg da ikke", tænkte Rikke Linnet i første omgang. Men hun tog alligevel udfordringen op. - Det er to år siden, jeg startede, og jeg har fået meget højere karakterer, end jeg havde regnet med. Jeg har fået 12 i psykologi på B-niveau og 10 i samfundsfag, og det er også to fag, der har min store interesse. Men de to år har givet mig meget mere end de her åndssvage karakterer. Hvis jeg ikke havde taget den udfordring, ville jeg stadig gå og sige til mig selv, at jeg er dårlig i skolen.

Vil være kostvejleder Hun begyndte på hf-enkeltfag i efteråret 2017. Første år var skemaet skrapt med 40 lektioner om ugen. Det krævede tilvænning at læse mange sider hver dag, når man samtidig er mor til en dreng med særlige udfordringer. Men Rikke Linnet takker sit netværk for, at hun har klaret det. Sine veninder, sin moster og onkel, kæresten Mathias og far Henning, som var mødt frem for at sige tillykke. Og ikke mindst en tak til lærerne på skolen, der har givet hende tryghed og fleksibilitet. - Jeg tog ud til min far og spurgte: Er du der for mig, hvis det skulle gå galt? Det var han, og det var vigtigt for mig, efter jeg havde mistet min mor, sagde Rikke Linnet. Hendes bedste eksaminer har været 24 timers-opgaverne. Her er tid til at læse op på den faglitteratur, der ikke har lagret sig. Til gengæld har hun haft større udfordringer til prøver med mere tidspres. Som til den afsluttende dansk-eksamen tirsdag, som dog landede på et tilfredsstillende 4-tal. Rikke Linnet drømmer nu om at læse til kostvejleder på en uddannelse i Haderslev. Hun vil gerne hjælpe mennesker, der har det psykisk dårligt, med at få gode vaner i forhold til kost og motion.