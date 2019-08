En ud af to millioner: Fisker fik ekstremt sjælden fangst

Den levende hummer fik hun over i et hyttefad, så den kunne klare køreturen til Esbjerg.

- Vi har et par blå hummere i forvejen, og de er sjove. Ikke mindst for publikum, siger Camilla Kryger.

Akvarieassistent Camilia Kryger fra museet satte straks kursen mod Skærbæk for hurtigst muligt at få den sjældne fangst bragt til Esbjerg.

- Jeg har ikke oplevet det før, og jeg ved, at det er meget sjældent, så jeg tog med det samme kontakt til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, for at høre, om de var intereresseret i at få den, og det var de, fortæller Lars Hast.

Skærbæk: En ud af to millioner hummere svømmer rundt som blå, og dermed var det noget af en sjældenhed, at en blå hummer tidligt lørdag morgen dukkede op i nettet hos fisker Lars Hast fra Skærbæk.

Sensationen fra Kattegat

Den blå hummer er dukket op enkelte gange indenfor de seneste år i indre danske farvande. Den blev udråbt som sensation, da en fisker i 2015 fik en blå hummer i nettet i Kattegat. Den seneste blå hummer er angiveligt registeret fanget i 2016.

I forbindelse med fangsten i 2015 oplyste biolog Anders Koefod, at det er en ud af to millioner hummere, som har den genfejl, der betyder, at den producerer for meget blåt farvestof, som derfor giver hummeren et kongeblåt udseende.

Lars Hast fanger hummere i net og tejner i Lillebælt, og der var omkring 25 hummere i nettet ved Trelde Næs, da han tømte lørdag morgen.

- Der var langt flere hummere i nettet i forsommeren. Da det blev varmt blev fangsten næsten halveret, så nu håber jeg, at det bliver lidt koldere igen, så der kommer gang i fangsten, siger Lars Hast, som leverer til lokale restauranter som Admiralen i Kolding, Ti Trin Ned i Fredericia og Falsled Kro på Fyn.

Hos Søfart- og Fiskerimuseet er man glade for den hurtige melding fra Lars Hast.

- Vi har desværre ikke længere så mange, der samler ind for os, så vi sætter pris på, når det sker, siger Camilla Kryger.