Ekstra mange mænd henvender sig til krisecentret efter en ferie

Ekstra mange mænd henvender sig til krisecentret for mænd i Fredericia efter en ferie, hvor forholdet til ægtefællen, kæresten eller andre kan blive sat på en prøve.

Fredericia: Hvis du er mand, fyldt 18 og ikke aktiv misbruger kan du sikkert overnatte og få råd og vejledning i et krisecenter i Prinsessegade. - Boligløshed er den typiske årsag til, at mænd bor her. Og at man ikke må være aktiv misbruger skyldes, at der også bor børn i centret. Det forklarer socialrådgiver Carsten Nicolajsen, der gennem de seneste 15 år har været leder af "Krisecenter for Mænd i Fredericia", som stedet og foreningen bag hedder. Næste år har stedet 20 års jubilæum, og det er landets næstældste. Kun i Aarhus har man et krisecenter for mænd, der er ældre.

Ikke gratis Det koster 75 kroner pr. døgn at bo i krisecentret, hvis man er ung eller får Statens Uddannelsesstøtte.For andre mænd koster det 110 kroner i døgnet, og man kan bo i centret i op til tre måneder.



Som beboer holder man sig selv med kost, men hver anden torsdag giver centret et aftenmåltid, og der er fælles morgenmad en gang om ugen.

Høj belægning Døren mod Prinsessegade står åben, når vejret er til det, og indenfor til venstre er en større opholdsstue med sofa, fjernsyn, lege-afdeling og andet. Der er også et par kontorer, og det ene går man gennem for at komme ud i gårdhaven. Ovenpå er værelserne. Der er fem værelser, hvoraf der i det ene er plads til både en far og hans børn. Over et år er belægningen 90 procent, og i bygningen sker årligt 1.500-1.800 overnatninger. - Antallet af brugere er årligt mellem 24 og 33. Altså har vi kontakt til det antal forskellige personer i løbet af et år. De fleste beboere er fra begyndelsen af 20'erne til midt i 40'erne. Den ældste, vi har haft, var 74 år, siger Carsten Nicolajsen. Krisecentret for mænd i Fredericia er for hele landet, men 55 procent af beboerne kommer fra Fredericia Kommune, der årligt giver 220.000 kroner til stedets drift. Derudover får centret til og med 2022 statslige sats-puljemidler, og centret søger løbende fonde, loger, foreninger og andre om støtte. Når og hvis der kan skaffes midler til det, vil centret gerne indrette en lejlighed på anden sal til fædre med børn, der på den måde kan få egen bolig med køkken og bad. - Ja, vi vil meget gerne kunne bygge en familieafdeling på anden sal. Men det tillader økonomien ikke i øjeblikket, konstaterer lederen.

Kriser i ferier Om sommeren er livet lidt lettere for mange mennesker: Vejret og lyset gør sit. Men efterår og vinter stiger presset på krisecentret. - Da er der stor efterspørgsel. Nu er det sommer, og nogle tager sydpå i sommerferien for at redde ægteskabet. Det lykkes ikke altid. I september, oktober og hele julen har vi altid fyldt op, fortæller Carsten Nicolajsen. Det er ofte efter ferie-samvær døgnet rundt i længere tid og måske med "dine og mine børn", at et kærlighedsforhold går i stykker, og mænd søger til et krisecenter i ugerne efter. Sådan er erfaringen hos Krisecenter for Mænd i Fredericia. Også i Horsens, København, Kolding, Hopstrup ved Haderslev, Brylle ved Odense og som nævnt i Aarhus findes steder, hvor mænd kan få lignende hjælp.