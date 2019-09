Ejendomsmægler har ikke set det i 25 år: Folk forlader Kolding og Vejle til fordel for Fredericia

Fredericia: Når en bolig sættes til salg i bymidten, handles der ofte hurtigt.

Som regel er der flere interesserede købere. Men ligger huset længere fra Fredericias bymidte, er der ofte længere til en underskrevet salgsaftale.

- Der er mange fredericianere, som eftersøger byhuse inde i centrum. Byejendomme inden for voldene er i høj kurs, lyder det fra ejendomsmægler Lars Bo-Ottesen fra Place2live i Fredericia.

Fredericia Dagblad bringer hver uge en oversigt over de seneste hushandler i postnummer 7000. I denne uge er der solgt to boliger inden for voldene, én i vestbyen, to i Erritsø og én i Taulov.

- Det er for spinkelt et grundlag at konkludere ud fra en enkelt uges handler, men der er en generel tendens til, at mange gerne vil bo i Fredericia, og der er flere købere til boligerne. Ud over midtbyen er der stor interesse for Fælledvejkvarteret, Pigekvarteret, Gudekvarteret, Erritsø og Snoghøj. Blandt andet fra folk, der kommer udefra, siger Lars Bo-Ottesen.