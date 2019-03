Efter redningsaktion i Norge: Viking Sky aflyser sejlads til Fredericia

Over 300 mennesker er evakueret i redningsaktion ud for den norske kyst på skibet Viking Sky. Det norske uvejr får også betydning for skibets planlagte besøg i Fredericia.

Fredericia: Selskabet bag krydstogtskibet Viking Sky har aflyst den sejlads, som skulle bringe skibet til Fredericia 1. april.

Det meddeler Viking Ocean Cruises på virksomhedens hjemmeside.

Det sker i forbindelse med den redningsaktion, som i øjeblikket foregår ud for Norges kyst, hvor Viking Sky lørdag ved 14-tiden kom i havsnød i et kraftigt stormvejr i det klippefyldte farvand. Problemerne opstod, da skibets motor satte ud. Helikoptere fra den norske redningstjeneste blev tilkaldt for at evakuere passagererne en for en.

Søndag morgen skriver den norske avis VG, at 371 af de 1300 mennesker ombord er evakueret. 17 personer meldes at være kommet til sygehuset, og tre meldes ifølge mediet at være kommet alvorligt til skade.

Ved et pressemøde søndag klokken 8 fortalte myndighederne om status i redningsaktionen, som stadig foregår.

Lørdag kom der flere videoer ud på sociale medier, hvor passagerer viste rystelser inde i skibet, mens de ventede på at blive evakueret.