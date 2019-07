De unge mødes især på Fjordbakkeskolen for at hygge sig eller en holde en fest om aftenen. Det generer flere naboer, så nu forsøger at nyt initiativ at få de unge til at skrue ned og rydde op efter sig.

Taulov: Larmende knallerter, høje hvin og grin og affald, der er efterladt. Det har jævnligt været synet på Fjordbakkeskolen, når byens unge i alderen 15-16 år mødes for at hygge sig eller holde en fest. Derfor er en flok forældre gået sammen for at oprette "Natuglerne" - en gruppe af forældre, som hovedsageligt fredag og lørdag aften går en runde i Taulov for at holde et vågent øje med de unge. Meningen er ikke at forbyde de unge at holde fest eller mødes, men at opfordre dem til at skrue ned for larmen og rydde op efter sig. Iben Sejer Dahl-Nielsen er initiativtager til Natuglerne. Hun bor lige ved siden af Fjordbakkeskolen og reagerede, da hendes børn en dag kom hjem og fortalte, at der lå smadrede flasker og efterladt tøj og affald i skurene i skolegården. - Jeg skrev et opslag på Facebook, men det hjalp ikke en dyt. Derfor lavede vi Natuglerne, fortæller hun. Hendes børn er ikke i aldersgruppen, men eftersom hun jævnligt oplever især larm fra knallertkørsel på den nærliggende atletikbane, ville hun gerne være med til at gøre noget for at løse problemerne. Hurtigt meldte fem-seks forældre sig som tovholdere, og en række andre forældre bakkede op og ville gerne være med til at gå rundt i byen i weekenderne. Inspirationen til Natuglerne er hentet fra Skærbæk, som i flere år har haft en gruppe forældre, som har holdt et vågent øje med de unge.

Foto: Mette Mørk Det er hovedsageligt på Fjorbakkeskolen, at de unge mødes for at feste sig eller bare have en hygge-aften. Men larmen er ofte høj, så der er flyttet borde, bænke og skraldespande ned i gryden på sportspladsen bag skolen. Hvis de unge mødes her i stedet i skolegården, fjerner det størstedelen af støjen, så skolens naboer kan få deres nattesøvn. Foto: Mette Mørk.

Natuglerne: De unge skal også være her Der har tidligere været forsøg på at sætte noget lignende i værk - blandt andet sidste år i samarbejde med skolen. Det fortæller Karina Borgaard, som også er med i Natuglerne og sidder i Fjordbakkeskolens bestyrelse. Karina Borgaard og Iben Sejer Dahl-Nielsen forstår godt, de unge gerne vil mødes og hygge sig sammen og nogle gange også holder en fest. Men de vil gerne undgå, det er til gene for naboerne. Derfor har de blandt andet fået flyttet borde-bænke og skraldespande fra skolen og ned i en gryde på sportsbanen bag ved skolen. Det er oftest på skolen, de unge mødes, og det har i flere tilfælde skabt konflikter med nogle af naboerne, som bliver generet af høj musik og knallertkørsel på atletikbanen. For at imødekomme det håber Natuglerne, at de unge vil holde deres fester nede på sportspladsen i gryden, som afskærmer for en stor del af støjen. Der er dermed stor forskel på, hvor meget eller lidt indbyggerne i Taulov mærker til de unge og deres fester og hyggeaftner. Karina Borgaard og Iben Sejer Dahl-Nielsen er enige om, at det er vigtigt, de unge har et sted at være. - De må hjertens gerne være hjemme hos os og holde fest. Men nogle gange mødes de bare tilfældigt og hygger sig, men det larmer også, når de bare pjatter, siger Karina Borgaard og fortsætter: - Vi andre har også været unge og når de først har det sjovt, så er man ikke helt klar over, hvor højt det lyder.

Foto: Mette Mørk Det er blandt andet manglende oprydning som her i skurene på Fjordbakkeskolen, som Natuglerne håber at kunne sætte en stopper for. Foto: Mette Mørk.

Mangler frivillige Begge lægger vægt på, at Natuglerne ikke er sat i verden for at overvåge eller holde styr på de unge. Forældrene går oftest to og to og går en runde og møder de unge, hvor de der og tager en snak med dem, der vil snakke. - Hvis vi beder dem om at skrue ned, og de lover at gøre det, så står vi ikke og holder øje med, om de gør det. Vi er ikke barnepige for forældrenes unge, og vi er ikke politibetjente. Men hvis der bliver begået en kriminel handling, vil politiet blive kontaktet, fortæller Iben Sejer Dahl-Nielsen. Natuglerne har eksisteret siden slutningen af maj, og forældrene forsøger at gå hver fredag og lørdag, men kunne godt bruge nogle flere frivillige til at dække vagterne ind. Planen er, at de vil fortsætte efter sommerferien.

Foto: Mette Mørk Karina Borgaard (til venstre) og Iben Sejer Dahl-Nielsen er nogle af tovholderne i Natuglerne i Taulov, som holder lidt øje med de festglade unge i byen. Foto: Mette Mørk.