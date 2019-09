Efter million-overskridelse på plejecentre: 20-25 medarbejdere flyttes

En budgetoverskridelse på otte millioner kroner får konsekvenser for kommunens plejecentre. 20-25 medarbejdere flyttes til kommunens vikarkorps, og det er slut med at bruge private vikarer i hverdagene.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi kommer til at være færre på arbejde. Ellers er der jo ikke en reel besparelse, siger Marianne Hansen, som tilføjer, at plejeopgaver hos beboere selvfølgelig stadig bliver løst.

Så kommer man vel til at mangle de hænder?

- Vi har overskredet vores budgetter på plejecentrene. En meget stor del af budgetterne er løn. Ved at flytte medarbejdere til fra plejecentre til vikarkorpset fjerner man en lønudgift. Når man bestiller en vikar, er det stedet, der bestiller, som betaler lønnen for medarbejderen, siger plejechef Marianne Hansen.

Vi står med et ret stort merforbrug, og vi skal jo gøre, hvad vi kan for at overholde vores budgetter.

Medarbejdere, der skal flyttes, får besked i løbet af uge 37 og kan få første arbejdsdag i vikarkorpset 16. september.

Fra samme dag dropper plejecentrene at bruge private vikarer i hverdagene. I stedet bruges kommunens eget vikarkorps. Men vikarer fra Hartmann til "praktisk bistand" er ikke omfattet.

Initiativerne sker for at få balance i budgetterne, da området ikke må bruge flere penge, end der er blevet tildelt i budgettet, hedder det i en brev til medarbejderne. En anden ændring er, at medarbejderne pr. 1. december kan få skiftende vagter.

- Vi har varslet medarbejderne i skiftende vagter. Det er de reelt allesammen ansat til, men vi har ikke brugt det. Derfor giver vi dem dette kutyme-varsel, siger Marianne Hansen.

Hos FOA Lillebælt bider faglig sekretær Bente Wosniak mærke i, at ingen medarbejdere skal afskediges.

- Vi kan jo ikke sige, det er en god idé at flytte medarbejdere med så kort varsel. Men skal der findes otte millioner kroner uden at afskedige folk og uden, at folk skal gå ned i tid, så er dette måske løsningen, siger Bente Wosniak.

Varslet for medarbejderne gælder alle syv plejecentre og Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter.