Efter massiv kritik fra tidligere udsendte: Stemningen er vendt på veteranhjemmet på Ansgarsvej

Tilbage til kernen

Efter en tid med uro og utilfredshed er Veteranhjem Trekantområdet taget hul på en frisk start.Med en ny leder og fokus på de værdier, som veteranhjemmet blev skabt på.



Det skal være et sted, hvor der er trygt og rart at være.



Hvor der er fred og mulighed for en pause fra hverdagens udfordringer



Et sted at søge hjælp eller for at bidrage med støtte og være der for andre.



Det hedder et hjem for at holde fokus på, at Veteranhjem Trekantsområdet med tiden skal udvikles til et så hyggeligt, hjemligt, trygt og rart sted som muligt.



Det er dog ikke hensigten, at Veteranhjem Trekantsområdet skal blive en fast bopæl for veteraner, ligesom der ikke tilbydes behandling på hjemmet.



Veteranhjem Trekantsområdet har til formål at skabe et frirum for samvær og aktiviteter for veteraner og deres pårørende og værne om det kammeratskab, der er blevet skabt under tjeneste i Forsvaret samt danne de fysiske rammer for, at fællesskaber mellem veteraner og pårørende kan opstå.



Veteranhjem Trekantområdet var det første af i dag fem veteranhjem som er etableret under fonden Danske Veteranhjem.