Efter godstogulykke i Fredericia: DB Cargo har indført ny procedure

Under et sporskift, der blev foretaget af en elev - overvåget af en lokomotivfører - afsporede to godsvogne den 20. juni. Først trak lokomotivet fire godsvogne op på enkeltsporet for derefter at skubbe dem ned på sporet til venstre i billedet. Det var her, to af de fire vogne afsporede. Foto: Arbejdstilsynet