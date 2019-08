Efter ballade om graveprojekt på Vesterbrogade: Nu mødes parterne

Opgravning af Vesterbrogade er hovedtemaet, når Business Fredericia, Fredericia Spildevand, Fredericia Kommune og erhvervsdrivende mandag samles. Senere på ugen er det bestyrelsen i Fredericia Spildevand og Energi A/S, der mødes, og her kommer åbenhed i selskabet på dagsordenen.

Virksomhederne er indstillet på, at klimasikringen med nedgravning af nye og større kloakrør er nødvendig, men de mener, at der er en række andre hensyn, der skal tages.

Business Fredericia, Fredericia Shopping, Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S sætter sig sammen med de erhvervsdrivende for at drøfte, hvordan gravearbejdet kan gennemføres, så alle kan leve med det.

Fredericia Spildevand og Energi A/S satte i april gang i klimasikring af hele Nørrebrogade-kvarteret. Projektet skal sikre, at regnvand bliver ledt bedre fra området, så der i fremtiden ikke sker oversvømmelser af kældre i kvarteret eller overløb til Ullerup Bæk og dernæst Lillebælt.Første etape har betydet lukning af Indre Ringvej fra Holstensvej til Jernbanegade siden april. Det første del-projekt afsluttes efter den seneste plan 1. september. Dernæst fortsætter projektet ad Indre Ringvej til krydset ved Vesterbrogade. Opgravning af krydset sker efter jul, hvorefter gravearbejdet sætter kurs mod Vesterbrogade. Den omfattende opgravning blev virksomhederne i Vesterbrogade orienteret om 12. juni. De blev indkaldt til møde hos Fredericia Spildevand, hvor de blev klar over projektets omfang. At indfaldsvejen til Fredericia ville være lukket frem til august 2020 kom bag på både Fredericia Shopping og Business Fredericia.Formand for Business Fredericia Bent Jensen satte sig i spidsen for at samle parterne til et møde 12. august for at drøfte mulige løsninger. 14. august mødes bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi A/S og drøfter resultatet af mødet mandag.

De seneste måneder har bilisterne ind i Fredericia fra Strandvejen måttet køre via Holstensvej på grund af opgravninger til nye regnvandsrør i Indre Ringvej. De seneste voldsomme regnskyl har forsinket arbejdet, men entreprenøren har sat ekstra mandskab på, og planen er nu, at indfaldsvejen til Jernbanegade kan genåbnes 1. september. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Tror på konstruktivt møde

Virksomhedsejernes opråb satte en hed debat i gang om projektet, og det resulterede i, at formand for Business Fredericia, Bent Jensen, satte sig i spidsen for at få samlet parterne efter sommerferien for at finde en løsning, som alle kan leve med.

- Det, forventer jeg, vi når frem til. Vi er inviteret til mødet for at være med til at finde en konstruktiv måde at komme videre på, og det tror jeg på, at Fredericia Spildevand også er indstillet på, siger Bjarne Wetche.

Han vil kæmpe for, at man finder pengene til at få projektet gennemført enten hurtigere eller ved at gøre Vesterbrogade delvis farbar.

- Og så ønsker jeg at få en helt klar tidsplan for arbejdet. Jeg har ansvar for 20 ansatte, som skal have løn, og lukningen vil presse os, siger Bjarne Wetche.