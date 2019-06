Efter arbejdsulykke på rangerområde: DB Cargo-ansat er kommet hjem

Fredag blev en DB Cargo-medarbejder opereret i armen, efter at være involveret i en arbejdsulykke på rangerområdet nord for banegården. Han er hjemme igen, men har ikke genoptaget sit arbejde endnu, oplyser arbejdsgiveren.

Manden blev efter ulykken, som skete i forbindelse med, at to godsvogne afsporede, kørt på sygehuset, hvor han efterfølgende blev opereret i sin arm.

Det oplyser Jan Wildau, kommunikationchef ved DB Cargo. Manden, der kom til skade sent torsdag aften, er ansat i DB Cargo, som er jernbanegodsoperatør.

Fredericia: Den 45-årig mand fra lokalområdet, der torsdag aften i sidste uge kom til skade med sin arm i forbindelse med arbejde på rangerområdet nord for Fredericia Banegård, er kommet hjem fra sygehuset.

Arbejdstilsynet overtager

I forbindelse med afsporingen væltede togene ikke, men medarbejderen faldt af toget i forbindelse med en passage af et sporskifte, oplyste kommunikationschefen ved DB Cargo i sidste uge til Fredericia Dagblad.

Jernbanegodsoperatøren er endnu ikke kommet nærmere et svar på, hvorvidt ulykken skyldtes en teknisk fejl eller om det var et spørgsmål om sikkerhed.

Arbejdstilsynet skal kigge på den del, og i fredags bekræftede tilsynet, at det havde været til stede i Fredericia efter godstogulykken.

Havarikommissionen har desuden vurderet, om den skulle iværksætte en undersøgelse.

- Vi har valgt ikke at gå videre med undersøgelsen, og henviser i stedet til Arbejdstilsynet. Vi betragter det som en arbejdsulykke, da det ikke er sket i togdrift, men under rangering. Vi og Arbejdstilsynet er enige om, at der er tale om en arbejdsulykke, siger Bo Haaning, leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen.

Jan Wildau fra DB Cargo oplyser, at medarbejderen efter omstændighederne "har det nogenlunde".