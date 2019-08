Trelde: Jan Winther fra Trelde kan begejstret række sine arme i vejret. Efter et par uger med skiftende meldinger er han blevet lovet et kommunalt tilskud til en ny kørestol, som han har brug for for at komme til VM i Sydney senere i år. Og måske også til Paralympiske Lege i Tokyo næste år.

Som tidligere omtalt er Jan Winther dobbelt danmarksmester, og han har kvalificeret sig til VM. Men økonomien og en gammel, ustabil kørestol forhindrede ham i at deltage og skyde optimalt. I første omgang sagde kommunen nej til at give tilskud til en ny stol, og derfor satte Jan Winther gang i en indsamling på nettet.

Siden fulgte en længere kommunikation frem og tilbage mellem Fredericia Kommune og Michael Vestergaard fra Globen Sport, der repræsenterer Jan Winther i sagen. Og fredag faldt det hele plads efter en nærmere belysning af Jan Winthers sportsudøvelse som henholdsvis elite- og bredde-udøver.

- Kommunen skriver, at vi i næste uge vil modtage en officiel skrivelse om bevillingen. Så nu kan forberedelserne til VM om halvanden måned gå i gang, siger Michael Vestergaard.

Den stol, der nu skal konstrueres til Jan Winther, koster i omegnen af 50.000 kroner.