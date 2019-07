Direktør er tilbage i firmaet med ny nyre: Fremtiden er stadig usikker

Direktør og ejer Jan Riisager er tilbage hos Randal Beton i Fredericia. En nyretransplantation har betydet, at han ikke længere skal være dialyse-patient.

Fredericia: Lørdag 27. april 2019 vil altid stå som en særlig dag for 51-årige Jan Riisager, der er direktør i og ejer af Randal Beton på Egeskovvej. - Jeg blev ringet op klokken fem om eftermiddagen. Jeg skulle mødes med min gamle folkeskoleklasse en halv time senere på Den Engelske Pub i Fredericia og nåede lige forbi pubben for at fortælle, at jeg havde fået et bedre tilbud, som jeg var nødt til at sige ja tak til. Tilbuddet fra Odense Universitetshospital (OUH) var en nyre-transplantation, som han havde ventet på. Efter undersøgelser og bekræftelse på, at Jan Riisager og donor-nyren passede sammen, blev han opereret søndag sidst på eftermiddagen. Og den korte version er, at han i dag er tilbage i det beskedne hjørnekontor på betonelement-fabrikken, hvor han har arbejdet i 26 år, og som han overtog i 2005.

Hvor gammel bliver man? Det spørgsmål er relevant især i min situation. Skal man fortsat arbejde så meget? Også det spørgsmål har jeg stillet mig efter at have været vant til at arbejde i 60-70 timer om ugen. Jan Riisager

Dårlige nyrer? Nyresygdom kan udvikle sig over længere tid uden symptomer, indtil der kun er minimal nyrefunktion tilbage.Nyrerne udfører mange funktioner, og derfor kan nyresygdom påvirke kroppen på mange måder, og symptomerne varierer meget.



Symptomer på nyresygdom kan være:



Træthed på grund af anæmi (nedsat blodprocent) eller ophobning af affaldsstoffer i kroppen.



Tab af madlyst samt kvalme og opkastninger.



Hyppig vandladning, særligt om natten.



Hævelse i benene og sommetider omkring øjnene på grund af væskeophobning i kroppen.



Kløe i huden, tendens til at få blå mærker, bleg hud.



Hovedpine, følelsesløshed i fødder og hænder, søvnbesvær, uro i benene.



Højt blodtryk.



Forpustethed som følge af væske i lungerne.



Blødninger fordi blodet har nedsat evne til at størkne.



Knoglesmerter og brud.



Nedsat seksuel interesse og rejsnings-problemer.



Tal med din læge, hvis du oplever en eller flere af de symptomer.



Kilde: Nyreforeningens hjemmeside nyre.dk

Foto: Peter Leth-Larsen Pludselig stod Jan Riisagers nyrer af. I april fik han en nyretransplantation og er nu tilbage i arbejde som direktør og ejer af Randal Beton. Foto: Peter Leth-Larsen

Blodprop i hovedet 10. oktober 2016 holdt Jan Riisager sin fødselsdag sammen med familien på Restaurant Flammen i Kolding. Pludselig fik han en blodprop i hovedet, og på vej fra restaurant til ambulance faldt han. Undervejs til OUH fik han blodfortyndende medicin. På sygehuset i Odense blev han undersøgt og sendt hjem næste dag. - Men jeg havde det dårligt og havde et enormt højt blodtryk. Det blev jeg indlagt for to dage senere. Kroppen havde sendt mig et signal. Et eller andet fungerede ikke, som det skulle. Og blodprøverne viste, at mine nyrer ikke havde det rigtig godt. Samtalen mellem ham og journalisten foregår ved det lille, runde mødebord på hans kontor med en kop kaffe. Af og til banker en ansat eller chauffør udefra på døren for at fortælle et eller andet. Og Jan Riisager svarer på sin afdæmpede facon.

Jan Riisager 51 år og opvokset i Fredericia.Forældrene Birgit og Søren Riisager bor fortsat i parcelhuset Eriksvænget 6, hvortil de flyttede i 1960.



Gik på Trellevejens Skole i Fredericia - i dag Katrinebjergskolen.



På handelsskole i Erritsø og uddannet akademi-økonom fra handelsskolen i Kolding.



Officer af reserven.



Har været hos Randal Beton i 26 år - ejer og direktør siden 2005.

Foto: Peter Leth-Larsen Hos Randal Beton er Jan Riisager ejer og direktør. Men i mange år var han aktiv i produktionshallerne. Foto: Peter Leth-Larsen

Også i Canada 1. december 2016 begyndte han i dialyse, og nyrernes rense-funktion blev overtaget af en maskine. - Jeg var indlagt i tre og en halv måned. Dialysen fungerede. Det var hver gang otte timer om natten, og jeg fik ikke sovet ret meget. Senere blev det ændret til tre gange dialyse om ugen på sygehuset i Kolding. Fysisk havde jeg det rimeligt. Psykisk var det værre: Vil det fungere i fremtiden? Kommer jeg tilbage på arbejde? Skal jeg begynde at afvikle virksomheden? - De tanker og mange andre gik gennem mit hoved. Formanden i firmaet og kontorassistenten tog sig pænt af driften. Jeg prøvede at involvere mig. Men jeg har bagefter set nogle af de sms'er, jeg sendte. Det er det rene volapyk, fortæller Jan Riisager. Efter et par måneder fik Jan Riisager det bedre, og efter julen 2017 fik han et dialyse-apparat i sit hjem i Fredericia. - Det var et rejse-apparat, og jeg brugte det i fire-fem timer fem gange om ugen. Jeg kunne være på arbejde om dagen og i dialyse derhjemme om aftenen. Det gav et mere normalt liv. Jeg var endda i Canada to gange for at fiske vildtlevende regnbue-ørreder. Det elsker jeg. Forinden havde han indskrevet det mobile dialyse-apparat på 35 kilo plus transformeren på 60 kilo hos flyselskabet. Ingen andre i Jan Riisagers familie, der også tæller forældrene Birgit og Søren Riisager på Eriksvænget tæt på virksomheden, har haft problemer med nyrerne.

Foto: Peter Leth-Larsen Med to egne nyrer, som ikke fungerer, og en transplanteret nyre er Jan Riisager i en situation, hvor han overvejer sin fremtid. Foto: Peter Leth-Larsen

Nyrer stået af Det var december 2016, at fik Jan Riisager at vide, at begge hans nyrer var stået fuldstændig af. - Beskeden var, at der kun var én enkelt procents chance for, at de ville komme til at fungere igen. Der skulle altså en transplantation eller fortsat dialyse til. Men først skulle jeg lære at være i dialysen, for der er ventetid på en transplantation, og man gennemgår mange undersøgelser for at komme på venteliste. Selv havde Jan Riisager ikke en donor. - Jo, jeg har en datter og søn. Men de er så unge, så det ville jeg ikke udsætte dem for. Ved årsskiftet 2017-2018 kom jeg på transplantations-listen, og derefter kunne jeg blive ringet op på et hvilket som helst tidspunkt og få en besked om, at nu var der en nyre fra en donor, der oftest er en trafikdræbt. Beskeden fra OUH var, at der i givet fald ville gå under 24 timer fra modtagelsen af beskeden, til transplantationen blev foretaget.

Leverpostej igen I de første 14 dage efter operationen, hvor man indsatte donor-nyren på cirka 10 gange seks centimeter uden at fjerne hans egne to nyrer, havde Jan Riisager ondt og fik meget immun-dæmpende for at hindre udstødelse af det fremmedlegeme, som en donor-nyre er. Det immun-dæmpende stof skal han indtage resten af sit liv. Dog ikke i samme mængde som i begyndelsen. - Fra dag ét efter transplantationen er man ude af dialyse. Og der er ingen restriktioner med hensyn til, hvordan jeg skal leve. Indtil da havde jeg i halvandet år skullet undgå fosfor, og derfor var det først efter transplantationen, at jeg igen kunne spise leverpostej, drikke et glas mælk og indtage andet med meget fosfor.

Fremtiden er uvis Jan Riisager forsøger at holde sig sund og i god form, men han har tænkt meget på, om han skulle holde op med at spare op til sin pension. - Hvor gammel bliver man? Det spørgsmål er relevant især i min situation. Skal man fortsat arbejde så meget? Også det spørgsmål har jeg stillet mig efter at have været vant til at arbejde i 60-70 timer om ugen. Fra og med mandag 24. juni har Jan Riisager været raskmeldt. Men han ved, at en transplanteret nyre måske holder i 15-20 år, og at transplantationer i en sen alder har større risiko for ikke at lykkes. Samtidig kan ventetiden på en donor-nyre være lang. Der kan gå 20 år, og det er ikke sikkert, at man overhovedet bliver tilbudt én. Det sætter ens tilværelse yderligere i perspektiv. Jan Riisager har en kæreste i Viborg, og hans 26-årige datter bor i Kolding, mens sønnen på 24 bor i Erritsø.