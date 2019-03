Det glemmer jeg aldrig: Erling hørte dødsskrigene, da stikkeren blev skudt på sygehuset

Forleden bragte Ugeavisen Vejle det gamle foto af overlægernes bisættelse, og det bragte minderne frem hos Erling Lyngsø. Han kontaktede redaktionen for at fortælle sin historie.

Under besættelsen havde tyskerne indført begrebet "clearingmord", hvilket betød, at én likvidering af en af deres folk blev modsvaret med mord på to danskere. Dagen efter, at modstandsbevægelsen havde gjort det af med Thorlacius, bestemte man i tyske kredse, at det skulle være de to vejlensiske overlæger, som skulle bøde for Thorlacius' skæbne. Gestapo myrdede overlægerne i deres hjem 26. marts 1945 mellem klokken fire og fem om morgenen.

Likvideringen af overlægerne var et svar på modstandsbevægelsens likvidering af stikkeren Børge Thorlacius. Stikkeren blev skudt ned den 4. februar ud for Grand Hotel i Vejle, men det lykkedes lægerne at redde hans liv.

Oplevelsen blev vakt til live, da Ugeavisen Vejle forleden bragte et foto fra en bisættelses-højtidelighed, der fandt sted i 1945. To overlæger ved Vejle Sygehus, Paul Fjeldborg og Johannes Buchholtz, var blevet skudt af Gestapo.

Så kom der to eller tre unge mennesker - og den ene af dem sagde til mig: Så lille ven, nu skal du putte dig under dynen, for du skal ikke se, hvad der sker. Derefter slog de døren op ind til Thorlacius - og skød.

Fhv. snedkermester Erling Lyngsø er 86 år.

Dette foto fik Erling Lyngsø til at tænke på en særlig episode. En likvidering af en stikker. - Som hævn dræbte tyskerne to overlæger på Vejle Sygehus. Foto: Oskar Jensen

Erlings fortælling

- Den dag, stikkeren Thorlacius blev likvideret, var jeg omkring 13 år gammel. Jeg var faldet ned fra et træ og havde knust noget i hælen, så jeg blev indlagt på sygehuset. Der var ingen stuer ledige, og derfor lå jeg i sengen på sygehusets gang. Jeg var ked af det. Bange, husker Erling Lyngsø.

Lige over for hans seng på gangen var der en enestue. Og på den lå Thorlacius.

- Han var jo stikker. Ham havde de prøvet at skyde oppe ved Grand Hotel. Så lå jeg der om natten, og der var stille. Men så kom der to eller tre unge mennesker - og den ene af dem sagde til mig: Så lille ven, nu skal du putte dig under dynen, for du skal ikke se, hvad der sker. Derefter slog de døren op ind til Thorlacius - og skød. Det larmede ikke voldsomt, men jeg kunne da høre skuddene. Så begyndte han at skrige. Det begyndte han faktisk på, allerede da de sparkede døren op. Det var så uhyggeligt. Han skreg vel et minut, og så døde skrigene hen, fortæller Erling Lyngsø.

Kort efter dukkede tre Gestapo-folk op.

- De skældte ud. Og en af dem råbte: Det her bliver hævnet, så ingen Vejleborgere nogen sinde kommer til at glemme det! Han var helt oppe at køre, erindrer Erling Lyngsø.

Næste morgen fik tyskerne Thorlacius udleveret.

- De mente, han skulle have en heltebegravelse. De tog ham ud på en båre, og jeg husker, at der lå et lagen hen over liget. Det var rødt af blod.