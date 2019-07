Der flytter igen flere til Fredericia end der fraflytter kommunen

18 kommuner - herunder Fredericia - har på fem år formået at vende en negativ nettotilflytning til en positiv udvikling. Det viser en undersøgelse, som Spar Nord har foretaget på baggrund af de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Fredericia: I en ny undersøgelse foretaget af Spar Nord er Fredericia Kommune sammen med 17 andre kommuner nævnt som de kommuner, der over en femårig periode har formået at vende en nettofraflytning til en nettotilflytning.

For fem år siden havde 52 ud af landets 98 kommuner en negativ nettotilflytning, hvilket vil sige, at flere pakkede flyttebilen og flyttede mod en ny kommune, end der kom nye borgere til fra landets øvrige kommuner. Men hele 18 kommuner har siden formået af vende den onde spiral og dermed igen tiltrække flere borgere, end der fraflytter. Det fremgår af den nye analyse fra Spar Nord, der har bearbejdet de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm, er der flere forklaringer på, hvordan de 18 kommuner har formået at standse den negative nettotilflytning og vende den til positive tal. Han henviser især til eksterne faktorers betydning for udviklingen:

- Vi ved, at blandt andet en velfungerende infrastruktur og job- og uddannelsesmuligheder er af stor betydning, når vi vælger, hvor i landet vi flytter til. Derudover skyldes den positive nettotilflytning i kommunerne omkring landets største byer også de høje kvadratmeterpriser, der er i eksempelvis København og Aarhus. Her har der længe været en tendens til, at flere og flere særligt børnefamilier søger mod omegnskommuner til de største byer, forklarer Jens Nyholm i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke alle kommuner, der kan glæde sig over en positiv udvikling i antallet af nettotilflyttede borgere. Anderledes ser det nemlig ud for 17 af landets kommuner, som i løbet af de seneste fem år har oplevet at gå fra en positiv nettotilflytning til en negativ.