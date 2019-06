Fredericia: Museerne i Fredericia inviterer med på en guidet cykeltur til slagmarken anno 1849, hvor man kan blive klogere på et mindre slag, der fandt sted blot fem dage før 6. juli 1849.

- Slesvig-holstenerne forsøgte med bomber at få fæstningsbyen til at overgive sig, men fæstningen holdt stand. Deres leder general Bonin måtte indse, at bombningerne ikke havde virket efter hensigten, og derfor ændrede han taktik i juni måned. Han forsøgte nu at etablere stillinger i form af skanser og batteristillinger på Hyby Fælled. Formålet var at beskyde skibstrafikken på Lillebælt mellem Fredericia og Fyn og på den måde kappe fæstningsbyens forsyningslinje, fortæller kulturarvsinspektør Mikael Holdgaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Turen begynder kl. 10 ved Kongens Portvagt og følger slagmarksruten mod Hyby Fælled ved gravstedet over Peter Andersen fra 1. Reservejægerkorps i 3. kompagni, som faldt under miniudfaldet. Turen varer to timer og er gratis.