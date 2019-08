Fredericia: For sjette år i træk slår Fredericia Kommune dørene op til tøjbyttemarked, hvor man kan bytte sig til en helt ny garderobe. Det sker 30. og 31. august.

- Med tøjbyttemarkedet sætter vi fokus på den miljøbelastning, der er forbundet med produktion af tøj og vores overforbrug. Derfor har vi etableret et marked, hvor man kan bytte sit tøj til nyt brugt og dermed spare miljøet for en masse kemikalier og CO2-udledning, fortæller projektkoordinator Suzanne Vinther fra Grønt Sekretariat i Fredericia Kommune, i en pressemeddelelse.

Markedet foregår tre steder. I Det Bruunske Pakhus finder man dame- og herretøj, i Det Grønne Rum kan man bytte sig til børnetøj, og på Rådhuspladsen er der sko, tasker og tilbehør. Fredag er det klokken 16-21, lørdag 11-15.

Ud over tøjmarkedet kan man også få inspiration til andre måder at leve mere bæredygtigt på. I år er der mulighed for at høre om, hvordan man selv kan være med til at begrænse madspild hjemme ved køkkenbordet, når den lokale kursusvirksomhed Karins Køkken kigger forbi.