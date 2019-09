Der skal mere fartdæmpning til, hvis bilister skal tvinges til at sænke hastigheden. I Bredstrup-Pjedsted er der flere trafik-chikaner på vej. Årsag: Bilister trykker for hårdt på speederen

- De henvendelser, vi har fået fra beboerne, går på, at det er deres oplevelse, at der bliver kørt for stærkt, og at det kan virke utrygt, siger Ole Sørensen.

Bredstrup-Pjedsted: De seneste år er antallet af bump og trafikchikaner i og omkring Bredstrup-Pjedsted blevet flere og flere. Årsagen skal ikke findes i, at de lokale borgere er trætte af trafikken - de er i stedet utrygge ved de trafikanter, der ikke formår at holde sig på den rigtige side af hastighedsgrænsen. For nylig blev flere strækninger diskuteret på et møde, hvor den lokale beboerforening samt Vej og Park i Fredericia Kommune deltog.

Hvis folk kørte efter forholdene, så var det ikke nødvendigt at bruge 400.000 kroner i vores område på at tvinge folk til at sætte farten ned.

Udover flere bump på vejene i Bredstrup-Pjedsted, er der også blevet åbnet op for en fartbegrænsning syd for Tornsagervej til lidt nord for Follerup Møllevej. Det sker efter borgeres oplevelse med, at det er utrygt at svinge til højre ad Tornsagervej. Skilte med de nye tilladte 70 kilometer i timen, forventes at blive sat op i løbet af 2020. Derudover bliver der også malet en cykelstribe på Pjedstedvej mellem Præstegårdshaven og Stadion. Da vejbanen dermed automatisk bliver lidt smallere, forventes det også, at bilisterne nedsætter farten. Tiltaget er tænkt, så cyklisterne kan færdes mere sikkert. Asfalt på cykelstien på østsiden af Ågade trænger snart til udskiftning. Projektet er sat på ønskelisten og udføres forhåbentlig i 2020, oplyser beboerforeningen. Ved Dons-søerne opsættes skilte, der fortæller, at færdsel er på eget ansvar.

Oplyste bump

Med de nye trafiksikkerhedsforanstaltninger, der var enighed om på mødet, vil nye bump blive placeret på Børkopvej, Brøndstedvej, Stallerupvej og Bredstrup Kirkevej. Tidligere er der anlagt bump på Bredstrupvej og Pjedstedvej.

- Hvis folk kørte efter forholdene, så var det ikke nødvendigt at bruge 400.000 kroner i vores område på at tvinge folk til at sætte farten ned. Vi ved ikke, hvem det er, der kører for stærkt. Men vi kan se på kommunens trafiktælling, at det nogle steder er over halvdelen, der kører mere end det tilladte i vores område. Og kommunen kan jo også godt se, at der er et behov, lyder det fra Ole Sørensen.

For de borgere, der nu bliver bekymret for, om bump placeres lige ud foran deres indkørsel - eller om chikanerne placeres uoplyst på en mørk landevej, er der ingen grund til bekymring. Der er taget højde for, at de ikke placeres lige ud for bygninger og udkørsler.