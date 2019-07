Brandvæsnet har lynende travlt: Fire gange så mange udrykninger som normalt

Bredsten: TrekantBrand havde i forvejen en særdeles travl onsdag på grund af vandmasserne. Oven i dette måtte de 18.31 rykke ud til en brand i Bredsten. På Sødovervej stod en stråtækt ejendom i nemlig i flammer. Der var heldigvis hverken fare for mennesker eller dyr.

Onsdag klokken 22 var slukningsarbejdet fortsat i gang og indsatslederen fortsat på stedet. Af gode grunde havde han ikke tid til at tale med medierne.

Direktør i TrekantBrand, Jarl V. Hansen, oplyser i en mail til avisen, at brandvæsnet har haft et utroligt travlt døgn med fire gange så mange udrykninger som på et normalt døgn. Ud over at skulle kæmpe med vandmasserne og med branden i Bredsten, er brandvæsnet klokken 21.59 også kaldt ud til en gårdbrand på Horstedvej syd for Vejle.

Det vides endnu ikke, hvor alvorlig denne branden er.