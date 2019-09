Brandfolkene rykkede ud tre gange i streg: Lejlighed udbrændte

Travl onsdag aften for Trekantbrand. Brandfolkene kørte fra en opgave til den næste.

Fredericia: Trekantbrand rykkede onsdag aften ud til en række opgaver, hvoraf den sidste - brand i en lejlighed - var den mest omfattende.

En lejlighed i Kongensstræde udbrændte. Ingen personer kom til skade.

Alarmen gik første gang onsdag kl. 20.29, hvor meldingen lød på mindre forurening i forbindelse med færdselsuheld. Det viste sig, der ikke var noget færdselsuheld. Udrykningen gik til Egeskovvej ved Shell Raffinaderiet.

- Det viste sig at være jord på vejbanen, efter nogle traktorer havde kørt til og fra en mark. Det er i den forbindelse skadevolders egen opgave at rydde op, fortæller indsatsleder ved Trekantbrand Per Møller Jensen.