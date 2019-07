Bisættelsen er planlagt - asken skal strøs ud over fjorden

Skærbæk/Haderslev: Sangene er valgt, menuen til mindesammenkomsten bestemt, og præsten har fået besked om, hvad talen gerne må handle om.

Hans Henrik Albrechtsen ved, at enden er nær. Han vil gerne gøre det sidste farvel god for sin tætte familie, de to døtre, sin kone, og alle de mennesker, han har været involveret med i sit 61 år lange liv. Derfor er drejebogen over hans bisættelse fuldstændig klar.

I kirken kommer gæsterne blandt andet til at høre en Lis Sørensen-sang, som kan få taget til at lette, forudser han. Han har hyret en københavnsk sanger til at synge Frank Sinatras "My way" med sigende linjer "The end is near" og "I did it my way".