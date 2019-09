Bilister har svært ved at lade telefonen være - fire klip givet onsdag

Fredericia: 1500 kroner i bøde, 500 kroner til offerfonden og et klip i kørekortet. Det er udfaldet, hvis bilister ikke kan lade deres mobiltelefoner være under kørsel. Onsdag blev hele fire bilister i Fredericia mødt af en patrulje - og fælles for de fire bilister er, at de alle blev et klip rigere og 2000 kroner fattigere.

Tre bilister blev stoppet før klokken otte onsdag på Snoghøj Landevej, mens en blev stoppet på Snaremosevej i samme tidsrum.

Sydøstjyllands Politi melder desuden om at være stødt på en enkelt bilist, der ikke havde førerret til personbil. På Vejle Landevej, klokken 9.25 onsdag, blev en 84-årig mand stoppet i sin bil. Det viste sig, han ikke havde et kørekort og derfor ikke måtte køre bil. Manden, der ikke er fra lokalområdet, blev derfor sigtet for overtrædelsen.