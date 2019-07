Beboere grillede makreller - og så gik der ild i køkkenet

Fredericia: Fredag eftermiddag måtte Trekantbrand rykke ud til en ejendom i Vendergade. Meldingen gik på brand i villa/rækkehus, og der var da også ild, da brandvæsenet nåede frem. Men baggrunden for branden var måske lidt besynderlig.

- Beboerne havde slæbt en elgrill ind for at grille makreller, og så glemte de at slukke grillen, da de satte sig til bords. Så gik der ild i køkkenet, oplyser Per Møller Jensen, indsatsleder ved Trekantbrand.

Det var beboerne selv, der alarmerede brandvæsenet, da de opdagede branden, og selvom ingen kom til skade ved makrel-branden, var der kommet røgskader i en sådan grad, at skadeservice måtte tilkaldes.