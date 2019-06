Beboere er lettede over politiske udmeldinger: - Vi har hele tiden følt, at vi havde en god og ærlig sag

Fredericia: - Vi er selvfølgelig rigtig glade, fordi det viser, at der stadig er nogle, der lytter. Vi har hele tiden følt, at vi havde en god og ærlig sag. Det er vi glade for, at der tilsyneladende bliver lyttet tli. Så mangler vi bare at se, at det bliver trumfet igennem.

Sådan lyder den umiddelbare melding fra Morten Nielsen, der er en af de beboere på Argentinervej i Sønderskov, som de seneste uger har frygtet, at kommunen ville omdanne et rekreativt område foran dem til boliggrunde.

Allerede torsdag var næstformand i by- og planudvalget Kenny Bruun Olsen (V) ude og sige, at det ville være utroværdigt, hvis kommunen gjorde det muligt at ødelægge den udsigt, beboerne har betalt ekstra for at få. Fredag fulgte formanden for udvalget, Steen Wrist Ørts (S), trop. Han vil anbefale de øvrige medlemmer af by- og planudvalget, at planerne om boliger foran de eksisterende tages af bordet.