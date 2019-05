Vejle: I dag, tirsdag den 28. maj, kl. 15 vil arkæolog fra VejleMuseerne Morten Lyngkjær Jensen ved et gratis arrangement fortælle om de seneste udgravninger samt give sin vurdering af, hvordan de kan tolkes.

Deltagerne mødes på parkeringspladsen ved Vinding Kirkes sognehus kl. 14.45 og går herefter over markerne for at mødes med Morten Lyngkjær Jensen.

Husk fornuftigt fodtøj og tøj alt efter vejret, da det hele foregår udendørs. Der sluttes af med en kop sort kaffe på stedet. Deltagelse er gratis, det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. /exp