Anne-Marie må vente fire uger på at få gjort rent i sommerperioden: - Det kan ikke være rigtigt, at man skal gå i sit eget skidt

Anne-Marie Kristoffersen har fået hjælp til rengøringen i over 10 år, men for første gang går der denne sommer en måned mellem, der bliver gjort rent af den kommunale rengøringshjælp. Foto: Ludvig Dittmann

I år må blandt andre Anne-Marie Fristoffersen, der får kommunal rengøringshjælp, for første gang vente op til fire uger for at få gjort rent. Kommunen udfordres af manglende hænder og prioriterer den personlige pleje.

Fredericia: I næsten 13 år har 72-årige Anne-Marie Kristoffersen med maksimalt to ugers mellemrum fået kommunal hjælp til rengøring i sit hjem på Thygesminde Allé. Selvom hun ønskede, at hun selv kunne varetage rengøringen, betyder flere fysiske skavanker, at hun ikke har mulighed for at klare det uden hjælp. Derfor blev Anne-Marie Kristoffersen også både overrasket og skuffet, da hun i forbindelse med rengøringen i sidste uge fik overrakt et brev, hvori det stod klart, at der på grund af ferie ikke bliver gjort rent hos hende i næste uge, men først i uge 32. Dermed går der fire uger mellem, at der kommer rengøringshjælp, selvom hun som udgangspunkt er visiteret til rengøring hver anden uge. - Jeg tænker, det ikke kan være rigtigt, at man skal gå i sit eget skidt. - Fredericia bryster sig af at være en af de bedste kommuner for de ældre borgere. Derfor skal de have en over næsen i den her sag, for det er de altså ikke her, siger Anne-Marie Kristoffersen.

Foto: Ludvig Dittmann Ud over den kommunale rengøring får 72-årige Anne-Marie Kristoffersen jævnligt hjælp til at få gjort rent af sine børnebørn, men hun er bekymret på andre borgeres vegne. - Det er ikke alle, der er så heldige, som jeg er, siger hun. Foto: Ludvig Dittmann

Bygger på en individuel vurdering Tidligere på året blev kvalitetsstandarderne for senior og handicapområdet i Fredericia Kommune revideret. Heri står der, at man som visiteret borger, som udgangspunkt får gjort rent hver 14. dag. I forbindelse med revideringen blev det tilføjet, at "en gang i leverandørens hovedferie(sommer) aflyses rengøringen uden erstatning." Ifølge visitationschefen i Fredericia Kommune, Hanne Rasmussen, skyldes ændringen udfordringer med at rekruttere nok kvalificeret arbejdskraft inden for pleje- og omsorgsområdet. - Det er det, der får os til at løfte sagen politisk og se på, om det, at vi ved at lave noget fleksibelt i form af flytning, aflysning eller nedjustering, kan give noget. - Når det er sagt, så er det ikke bare sådan, vi sløjfer rengøringen. Det vil altid bero på en individuel vurdering. For der vil være borgere, der har fået en fleksibel aftale. Så vurderer vi, om det kun er dele af det, vi hjælper borgeren med, vi kan sløjfe. Men der er også nogle ting, hvor vi må sige, at her giver det ingen mening, fordi det vil give nogle andre afledte konsekvenser, siger Hanne Rasmussen. Hun understreger, at ændringen kun påvirker rengøringen og ikke den personlige pleje. Det nye forsøg skal netop sikre, at der er nok medarbejdere på arbejde til at varetage den personlige pleje.

- Ikke alle er så heldige Så sent som i maj ansatte Fredericia Kommune 64 ufaglærte i vikariater til plejen. Det skulle tage toppen af manglen på plejepersonale, men det har ikke været nok til, at rengøringen kunne gennemføres som planlagt, fortæller Hanne Rasmusen. - De er i gang med at blive lært op og finde ud af, hvad de kan, må og skal. Vi ved godt, at det ikke er nok. Vi var og er ufattelig glade for, at så mange syntes, det var et interessant felt, og derfor skal vi værne om dem, der er kommet ind, men.vi er pressede. Ingen tvivl om det. - Vi har nogle medarbejdere, der har behov for at holde ferie - typisk i juli og starten af august. Det er der ikke noget nyt i, men det, der er udfordringen, er, at vi ikke kan skaffe nogle kvalificerede afløsere, siger visitationschefen og fortæller, at beslutningen evalueres senere på året. Hun opfordrer desuden borgere, der er i tvivl om noget, til at kontakte visitationen. Tilbage på Thygesminde Allé ændrer den forklaring ikke det store for Anne-Marie Kristoffersen. Hun får selv hjælp af sine børnebørn, så der ikke går fire uger mellem rengøringerne. Alligevel mener hun ikke, det er rimeligt, at flere af de små 500 fredericianere, der er visiteret til at få rengøringshjælp, skal undvære det i op til fire uger. - Det er ikke alle, der er så heldige, som jeg er. For det er ikke kun mig, det drejer sig om. Det er alle andre også. Folk er fortørnede over det, siger Anne-Marie Kristoffersen.