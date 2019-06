Alvorlig kritik af Fredericia Gymnasium: Har overtrådt persondataloven med overvågningsprogram

Omkring 30 gymnasier har ifølge GDPR-lovgivningen ikke lov til ubetinget at overvåge elevernes færden på nettet under eksamener. Det slår Datatilsynet fast og udtaler alvorlig kritik af Fredericia Gymnasium. Gymnasiets dataansvarlig erkender ikke at have informeret eleverne tilstrækkeligt, men mener det ærgerligt, at den hidtidige fremgangsmåde ikke er lovlig.

Fredericia: Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af Fredericia Gymnasium, der ligesom 30 andre gymnasier har brugt et computerprogram for at tjekke, hvorvidt elever har brugt ulovlig hjælp under eksamener.

Datatilsynet skriver i en afgørelse, at tilsynet ikke mener, gymnasiet i tilstrækkelig grad har redegjort for, at behandlingen af de indsamlede oplysninger var relevant og begrænset til, hvad der var nødvendigt i forhold til formålet om at forhindre snyd.

Gymnasiet har i forbindelse med eksamenerne sidste år ved hjælp af programmet Examcookie kunnet overvåge elevernes færden på nettet under eksamener. Det er sket ved, at et program, som eleverne selv har skulle installere, har registreret, hvilke hjemmesider de har besøgt under eksamen. Eksempelvis er det ikke tilladt for eleverne at skrive med andre, mens eksamen er i gang.

Datatilsynet konkluderer i afgørelsen, at Fredericia Gymnasium ikke har redegjort for, at de indsamlede personoplysninger har været nødvendige for at opfylde formålet med at opdage og forebygge snyd.

Desuden finder Datatilsynet det kritisabelt, at eleverne kun har fået det, tilsynet kalder "en generel introduktion" til programmet.