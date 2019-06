Affald under jorden lugter ikke - flere anlæg på vej

Læser undrer sig over, hvorfor Fredericia Kommune etablerer nedgravede affaldscontainere. Kommunen er klar til at grave yderligere affaldsspande i jorden. I Sønderparken og Korskærparken fungerer systemet fint, i Øgadekvarteret sætter flere spørgsmålstegn ved ordningen, som optager p-pladser og giver længere gåture med affaldet. Udvalgsformand fastholder, at ideen er god.

- Det er rigtigt, at man skal gå lidt længere, men vi bestræber os på, at der højest må være 80 meter at gå. Det kan blive en rutine på vej ned i byen eller til bilen, siger Christian Bro, som for flere år siden så anlægget praktiseret i Spanien og allerede da fandt ideen god.

- Men folk beklager sig over, at der er længere at gå med affaldet, og at anlægget optager p-pladser?

- For vi mener, at det er en god løsning. Dels slipper man for lugten fra affald, fordi beholderne er gravet så dybt ned, at der er køligt, dels er det langt mere effektivt at tømme beholderne, siger Christian Bro.

Og svaret kom nærmest af sig selv, for netop i denne uge besluttede politikerne i miljø- og teknikudvalget at etablere yderligere underjordiske affaldscontainere.

En af de ting, Tanja Jensen havde svært ved at forstå var, hvordan det kunne karakteriseres som udvikling, at man flyttede skraldespande fra gården til nedgravede på gaden som eksempelvis i Falstersgade.

Der anvendes typisk nedgravede beholdere med en kapacitet på fem kubikmeter til dagrenovation. Det svarer til behovet for ca. 30 lejligheder/boligenheder, når beholderne tømmes hver 14. dag. Nedgravede beholdere kan etableres med indbygget skillevæg, så dagrenovationen kan sorteres i restaffald og madaffald. Etablering af en nedgravet beholder på fem kubikmeter koster ca. 60-100.000 kr. Hidtil har det som nævnt været ejer, der har skullet afholde alle omkostninger i forbindelse med etableringen af de nedgravede beholdere, samt være ansvarlig for systemets funktion, vedligehold og renhold. Det har bl.a. været Boligkontoret Fredericia og Boli.nu. Kilde: Affald og Genbrug

Flere anlæg

Øgadekvarteret er det første sted, man praktiserer de nedgravede beholdere. Her giver de ifølge udvalgsformanden særlig god mening.

- I flere af opgangene er der ikke en port, så når der skal tømmes affald, skal man have beholderne ud gennem hoveddøren. Det er ikke hensigtsmæssigt. Ved at samle det i en fælles beholder i kvarteret slipper man også for at have containere stående i baggården, hvor de optager plads. Og så er det korrekt, at det optager lidt plads i gaden til gengæld, siger Christian Bro.

Han mener, at problemerne er til at overse, og at vejen frem er at etablere flere nedgravede anlæg. Næste stop bliver Kanalbyen.

- Vi skal hurtigt have etableret et anlæg eller flere nu, da boligerne skyder op, og folk flytter ind. Det er lige i sidste øjeblik, og derfor har vi også besluttet at få sikret plads til fremtidige anlæg, siger Christian Bro.