Ældre kvinder fra Fredericia snydt: Overførte 350.000 kroner til svindlere

To ældre kvinder fra Fredericia er blevet franarret omkring 350.000 kroner i forbindelse med et svindelnummer, hvor otte personer er snydt for i alt 800.000 kroner. En tredje fredericianer blev forsøgt snydt.

Fredericia: Tre fredericianere er enten blevet franarret eller forsøgt franarret store pengebeløb i den sag, hvor Københavns Politi tidligere på ugen anholdt og sigtede tre personer for groft bedrageri. To af personerne er samlet blevet snydt for omkring 350.000 kroner, mens den tredje kun er forsøgt snydt. Der er tale om ældre kvinder, der aldersmæssigt er i slutningen af 70'erne eller 80'erne, oplyser lederen af afdelingen for økonomisk kriminalitet i Københavns Politi, Peter Reisz, til Fredericia Dagblad. På landsplan er mindst otte ældre blevet franarret i alt 800.000 kroner. Ifølge Københavns Politi har gerningsmændene ringet til de ældre og eksempelvis udgivet sig for at være et barnebarn, der har anmodet om at låne større pengebeløb. De forurettede har herefter enten udbetalt pengene kontant eller via en pengeneoverførsel til en bankkonto.

Tre anholdt på Sjælland Svindelnummerene er sket over en periode på et halvt år. I Fredericia skete det ene forhold i marts, mens de to sidste var i henholdsvis maj og juni. I onsdags blev tre personer anholdt og sigtet i sagen. Senere samme dag blev de varetægtsfængslet i tre uger. Københavns Politi efterforsker fortsat sagen og afviser ikke, at der kan ske flere anholdelser. Peter Reisz fra Københavns Politi, betegner forbrydelserne som en meget grov form for bedrageri. Han opfordrer til, at folk kontakter politiet, hvis de er blevet udsat for noget lignende. De tre personer, som er varetægtsfængslet i sagen, er to mænd på henholdsvis 31 år og 23 år samt en kvinde på 23 år. Anholdelserne skete i Valby og Ringsted.